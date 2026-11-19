코르티스 주훈, 베이비몬스터 로라, 리센느 메이

아이딧 백준혁, 비보이즈 원천, 아이딧 정세민

이즈나 정세비

오는 19일 치러지는 2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 앞두고 2008년생 K-팝 아이돌 7명이 수험장으로 향하는 반면, 코르티스(CORTIS), 하츠투하츠(Hearts2Hearts), 베이비몬스터(BABYMONSTER) 멤버들을 비롯한 다수의 동갑내기 스타들은 본업에 집중하기 위해 미응시를 택했다. 이 가운데 이즈나(izna)의 정세비는 수시 합격으로 일찌감치 대학 진학을 확정 지어 눈길을 끈다.19일 전국에서 일제히 실시되는 이번 수능에는 약 55만 1,864명의 수험생이 응시할 예정인 가운데, 올해 수험표를 받아 든 아이돌 명단에는 아이딧(IDID)의 백준혁·정세민, 더윈드(The Wind)의 막내 라인 안찬원·장현준을 비롯해 아이덴티티(idntt) 최경빈, 비보이즈(BE BOYS) 원천, 스플레이잇(Splayit) 경욱이 이름을 올렸다. 이들은 바쁜 활동 일정 속에서도 또래 수험생들과 함께 시험장을 찾아 학업의 결실을 맺는다.반면 글로벌 활동에 전념하기 위해 올해 수능을 건너뛰는 K-팝 아티스트들도 대거 포진했다. 코르티스의 마틴과 주훈을 비롯해 하츠투하츠의 주은과 에이나, 베이비몬스터의 로라, 최근 음악 방송 2관왕을 달성하며 활약 중인 리센느(RESCENE)의 메이와 제나가 미응시를 결정했다. 이 외에도 클라씨(CLASSy) 김선유·박보은, 트리플에스(tripleS) 곽연지, 앳하트(AtHeart) 서현, 유스피어(USPEER) 다온, 키라스(KIIRAS) 하린·카일리, 클로즈 유어 아이즈(CLOSE YOUR EYES) 서경배, 롱샷(LNGSHOT) 우진 등 다수의 2008년생 아이돌들이 올해 시험을 치르지 않고 본업에 매진한다.수능 미응시가 곧 대학 진학 포기를 의미하는 것은 아니다. 이즈나의 정세비는 수능에 앞서 수시 전형을 통해 서울예술대학교에 최종 합격하면서 별도로 시험을 치를 필요가 없어졌다. 한편 동갑내기인 뉴진스(NewJeans)의 혜인은 수능 응시 여부를 공식적으로 밝히지 않았다.이처럼 미응시자가 대거 발생한 배경에는 갈수록 촘촘해지는 K-팝 글로벌 스케줄이 자리하고 있다. 실제로 올해 수능을 건너뛴 상당수 그룹은 시험 직후인 오는 20일과 21일 일본 교세라 돔 오사카에서 열리는 '2026 마마 어워즈(2026 MAMA AWARDS)' 무대를 앞두고 막바지 준비에 한창이다. 해외 투어와 프로모션으로 실질적인 대학 생활 병행이 쉽지 않은 만큼, 각 소속사는 향후 아티스트 본인의 의사와 활동 일정을 종합적으로 고려해 진학을 논의하겠다는 입장이다.인생의 중요한 전환점인 수능 시즌을 맞아 시험장과 무대 위 각자의 자리에서 미래를 설계하는 2008년생 K-팝 스타들의 행보에 응원이 이어지고 있다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr