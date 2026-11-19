방송인 최동석이 미소를 보이고 있다. / 사진=최동석 SNS

최동석의 항소심 일부 승소 소식이 전해진 가운데, 그와 3년간 인연을 이어온 지인이 공개적으로 응원의 메시지를 전했다.최근 한 소셜 미디어에는 최동석의 친한 형이라고 주장하는 사람의 게시물이 올라왔다. 글쓴이 A씨는 약 3년 전 최동석이 아끼던 시계를 처분하기 위해 찾아오면서 처음 인연을 맺었다고 했다.A씨는 최동석에 대해 "바르고 반듯하며 속이 깊은 사람"이라고 표현했다. 시계의 매입가를 협의하는 과정에서 최동석이 "그냥 알아서 해주세요"라고 말할 정도로 군더더기 없는 태도를 보였다고 설명했다. 또 프리를 선언한 아나운서 후배들이나 사람들(공인)이 최동석과 거리를 두는 상황에서도 오히려 최동석이 자신에게 "형님, 그럴 수 있죠"라고 말했다고 전했다.최동석의 인성에 대한 A씨의 칭찬은 계속됐다. A씨는 "동석이는 남에게 신세 지는 것을 당연하게 여기지 않는다"며 "제가 한 번 대접하면 다음에는 반드시 본인이 대접했다"라고 일화도 소개했다. 최근 지인들과의 자리에서도 타인의 험담을 하지 않고 주로 이야기를 듣는 모습이었다고 회상했다.또한 자신이 한 번 대접하면 다음에는 반드시 최동석이 대접했고, 타인에게 신세 지는 것을 당연하게 여기지 않았다고도 덧붙였다.최동석의 KBS 재직 당시 일화도 소개했다. A씨는 최동석이 9시 뉴스 메인 앵커로 발탁됐을 당시를 떠올리며 "여성 메인 앵커였던 이소정 기자에게 관심이 집중되는 상황에서도 자신의 서운함보다 KBS 뉴스의 신뢰 회복과 이 앵커의 승승장구를 바랐던 사람"이라고 떠올렸다.그러면서 A씨는 "이름을 건다는 건 책임을 진다는 약속"이라며 자신의 이름 석 자 및 출생 연도와 학력까지 기재했다.다만, A씨는 해당 글이 전처 박지윤을 비난하거나 두 사람의 갈등에서 한쪽 편을 들기 위한 목적이 아니라고 강조했다.앞서 최동석은 박지윤의 지인 B씨를 상대로 낸 상간자 위자료 청구 소송 항소심에서 지난 16일 일부 승소했다.침묵을 지켜오던 박지윤은 19일 입장문을 내고 "최동석 씨가 저와 부정행위 당사자로 지목한 지인은 사실혼 배우자가 있는 성적소수자(동성애자)"라며 "최 씨 역시 이 사실을 잘 알고 단둘이 메시지를 나눌 정도로 가깝게 지냈다"고 반박했다.이어 "미국 여행 역시 여자친구들과 동행한 일정 중 경유지에 살던 지인 부부를 만난 것뿐인데, 동성 부부 중 1명을 떼어내 부정행위로 본 항소심 판단을 납득하기 어렵다"고 호소했다.한편 최동석은 같은 KBS 아나운서 출신 박지윤과 2009년 결혼했으나 2023년 파경을 맞아 현재 이혼 절차를 밟고 있다. 자녀의 양육권과 친권은 박지윤이 확보한 상태이며, 상간 맞소송도 제기 등으로 법적 다툼을 이어가고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr