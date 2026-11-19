배우 구혜선이 안재현과 이혼한 지 6년 만에 사업가로서 경사를 맞았다. / 사진=텐아시아 DB

배우 구혜선이 안재현과 이혼한 지 6년 만에 사업가로서 경사를 맞았다./ 사진=SNS

배우 구혜선이 안재현과 이혼한 지 6년 만에 사업가로서 경사를 맞았다.19일 구혜선은 자신의 SNS를 통해 "사십 대가 된 지금, 이제부터 시작이라는 용기를 주시고 응원해 주시는 많은 분들께 진심으로 감사드린다"고 전했다. 이어 "'상품'임에도 불구하고 '예술작품'이자 '발명품'으로 인정해 주시고 기사를 작성해 주시는 기자님들께도 감사드린다. 성숙하고 더욱 겸손하겠다"고 덧붙였다.앞서 구혜선은 지난 16일 자신이 개발한 펼치는 헤어롤 '쿠롤(KOOROLL)'이 '2026 혁신특허 기술대상'을 수상했다고 알렸다. 공개된 사진에는 구혜선이 상패를 들고 있는 모습이 담겼으며, 생활·디자인 부문 수상자로 '스튜디오 구혜선'이 이름을 올렸다. 구혜선은 "낮은 자세로 열심히 일하겠다. 필승!"이라며 기쁨을 드러냈다.'쿠롤'은 기존 원통형 헤어롤의 휴대와 보관이 불편하다는 점에 착안해 개발한 제품이다. 사용하지 않을 때는 납작하게 펼쳐 보관할 수 있고, 필요할 때 다시 말아서 사용하는 방식이다.구혜선은 2020년 관련 특허를 출원해 이듬해 등록을 마쳤다. 이후 2024년 카이스트(KAIST) 대학원에 진학해 연구진과 제품 개발 및 상품화를 추진했다. 현재는 벤처기업 '스튜디오 구혜선'의 대표로 활동하고 있다. 다만 제품 출시 당시에는 가격을 두고 논란이 일기도 했다. 일반 헤어롤보다 비싼 개당 1만3000원에 판매되면서 소비자들 사이에서 가격이 부담스럽다는 반응이 나왔다.이에 구혜선은 지난 7월 MBN '김주하의 데이앤나잇'에 출연해 "제품 가격이 좀 있는 편이지만 공장식 가공이 어렵다. 모두 수작업으로 제작하고 4차 가공까지 거쳐야 한다"며 가격 책정 배경을 설명했다.가격을 둘러싼 갑론을박에도 판매 성과는 이어졌다. '쿠롤'은 온라인 판매에서 완판을 기록했으며, 누적 판매량도 3만 개를 넘어섰다. 면세점 입점에 이어 이번 기술대상까지 수상하면서 사업 성과를 인정받게 됐다.구혜선은 최근 사업 영역도 넓히고 있다. 지난 8월에는 45만원 상당의 수제 만년필을 선보였으며, 일부 제품은 출시 직후 품절되기도 했다.한편 구혜선은 2016년 배우 안재현과 결혼했으나 2020년 이혼했다. 이후 연기 활동뿐 아니라 학업과 발명, 사업 등 다양한 분야에서 활동을 이어가고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr