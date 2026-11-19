이종석이 '재혼황후'에서 열연 중이다. / 사진제공=디즈니+

이종석이 '재혼황후'에서 열연 중이다. / 사진제공=디즈니+

배우 이종석이 '재혼황후'에서 섬세한 감정 연기로 호평받고 있다.지난 18일 공개된 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼황후' 7, 8회에서는 하인리(이종석 분)가 나비에(신민아 분)를 향한 마음을 표현하는 모습이 그려졌다.'재혼황후'는 동대제국의 황후 나비에가 도망 노예 라스타(이세영 분)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈 분)로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국 왕자 하인리와의 재혼 승인을 요구하면서 벌어지는 이야기다.이날 하인리는 나비에에게 "남편을 사랑해요?"라고 물었다. 이에 나비에가 눈물을 보이자 잠시 망설이던 하인리는 손을 뻗어 그의 눈물을 닦아주며 위로했다. 이어 하인리는 "복수하면 되겠다. 아주 아름답고 신분 높은 남자를 애인으로 만들어요. 보란 듯이"라며 자신을 은근히 내세웠다. 장난스러운 말투였지만 나비에를 향한 진심이 담긴 제안이었다.이후 하인리는 형 워턴 3세(이준혁 분)가 위독하다는 소식을 듣고 서왕국으로 돌아갔다. 결국 형이 세상을 떠나면서 하인리는 왕위를 이어받았다. 왕자가 아닌 국왕으로서 새로운 책임을 짊어지게 됐지만 나비에를 향한 마음은 변하지 않았다.이 과정에서 이종석의 감정 연기가 눈길을 끌었다. 나비에 앞에서는 장난스럽고 다정한 모습을 보여주다가도 형의 죽음 앞에서는 눈물을 쏟으며 슬픔을 표현했다. 왕위에 오른 뒤에는 감정을 절제한 연기로 인물의 달라진 상황을 그려냈다.특히 나비에를 바라보는 눈빛과 말투의 변화로 하인리의 감정을 전달했다. 상대를 배려하면서도 자신의 마음을 숨기지 못하는 모습부터 멀리 떨어진 나비에를 그리워하는 장면까지 자연스럽게 소화하며 로맨스의 설득력을 높였다.이종석은 그간 다양한 장르에서 연기력을 인정받아 왔다. SBS '피노키오'에서는 진실을 좇는 기자 최달포를 연기했고, MBC '빅마우스'에서는 변호사 박창호 역으로 2022 MBC 연기대상 대상을 받았다. 지난해 방송된 tvN '서초동'에서는 9년 차 변호사 안주형으로 분해 현실적인 직장인의 모습을 보여줬다.이번 '재혼황후'에서도 이러한 경험을 바탕으로 로맨스와 가족애, 상실의 아픔을 오가는 인물을 안정적으로 소화했다. 화려한 판타지 설정 속에서도 하인리의 감정 변화를 세밀하게 표현하며 존재감을 발휘하고 있다는 평가다.'재혼황후' 9, 10회는 오는 25일 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr