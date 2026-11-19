이세영이 '재혼 황후' 비하인드를 풀어놨다. / 사진='유행쇼' 캡처

이세영이 '재혼 황후' 비하인드를 풀어놨다. / 사진='유행쇼' 캡처

이세영이 '재혼 황후' 속 자신을 보며 "욕해달라"고 당부해 웃음을 자아냈다.18일 유튜브 채널 'ggzz'의 '허경환의 유행쇼'에는 '8년 만에 밝혀진 이세영의 지(?)내비 정체. EP. 11 이세영 편'이라는 영상이 게재됐다.이세영은 라스타 캐릭터에 대해 "예쁘고 귀엽고 사랑스럽고 '나는 왜 그렇게 됐는지 모르겠다'는 식이다. 애는 해맑다"고 소개해 웃음을 자아냈다. 욕을 들어야 하는 역할이냐는 질문에 이세영은 "욕하면서 보는 맛이 있다고 하잖나. 거기서 '욕하면서' 부분을 담당하고 있다. 남녀노소가 욕할 거다. 저의 만행을 보며 욕하셨으면 좋겠다"고 말했다.듣고 싶은 욕이 있냐는 물음에 이세영은 카메라를 향해 무엇인가 이야기했다. 다만 '게스트 보호' 차원에서 이세영의 목소리가 '삐' 처리돼 웃음을 안겼다. 허경환은 "진짜 욕이였네"라며 웃음을 터트렸다.'재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후 나비에(신민아 분)가 도망 노예 라스타(이세영 분)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈 분)로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자 하인리(이종석 분와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지다. 이세영이 연기한 라스타는 동대제국 황제의 정부가 도망 노예로, 점차 욕망을 드러내는 인물이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr