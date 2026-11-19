르세라핌 / 사진=쏘스뮤직

그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)이 3년 만에 'MAMA AWARDS'(마마 어워즈) 무대에 오른다. 이번에는 70명의 댄서와 함께 대규모 퍼포먼스를 선보인다.르세라핌(김채원, 사쿠라, 허윤진, 카즈하, 홍은채)은 오는 20~21일 일본 교세라돔 오사카에서 열리는 '2026 MAMA AWARDS'(2026 마마 어워즈)에 출연한다. 2023년 이후 3년 만의 참석이다.멤버들은 지난 2일 팬 소통 플랫폼 위버스 라이브에서 "3년 만의 'MAMA' 출연이다. 이를 갈고 준비 중이니 기대해 달라"고 말했다.이번 공연에서는 르세라핌의 두 번째 월드투어 '2026 LE SSERAFIM TOUR 'PUREFLOW''(퓨어플로우)에서 선보였던 무대가 방송을 통해 처음 공개된다. 르세라핌은 지난 7월 인천을 시작으로 일본과 북미, 유럽, 아시아 등 22개 도시에서 총 31회 공연을 펼쳤다.무대에는 70명의 댄서가 함께 오른다. 르세라핌은 다수의 댄서와 호흡을 맞추는 군무와 별도로 준비한 댄스 브레이크를 선보일 예정이다. 월드투어에서 쌓은 공연 경험을 바탕으로 시상식에 맞춘 대규모 무대를 준비했다.르세라핌은 앞서 2022년과 2023년 MAMA에 출연했다. 2022년에는 데뷔곡 'FEARLESS'(피어리스)와 미니 2집 타이틀곡 'ANTIFRAGILE'(안티프래자일)로 군무를 선보였다. 이듬해에는 댄스 크루 마네퀸과 함께 정규 1집 수록곡 '이브, 프시케 그리고 푸른 수염의 아내'의 메가 크루 퍼포먼스를 펼쳤다.3년 만에 다시 찾는 MAMA에서는 이전보다 규모를 키운 무대를 준비했다. 특히 월드투어에서만 볼 수 있었던 공연을 방송으로 처음 선보이는 만큼 기존 무대와 어떤 차별점을 보여줄지 관심이 쏠린다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr