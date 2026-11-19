배우 황신혜가 마지막 연애가 10년도 더 전이라고 고백했다. / 사진=텐아시아 DB

배우 황신혜가 마지막 연애가 10년도 더 전이라고 고백했다. / 사진=KBS1 '같이 삽시다'

배우 황신혜(63)가 마지막 연애가 10년도 더 전이라고 고백했다.지난 18일 방송된 KBS1 '황신혜의 같이 삽시다'에서는 황신혜의 새로운 연애를 위해 양정아와 신계숙이 소개팅을 주선하는 모습이 그려졌다.이날 양정아는 "언니가 연애한 지 오래돼서 편안한 이성 친구가 있으면 좋겠다는 생각을 평상시에 하고 있었다"며 황신혜의 소개팅을 제안했다. 황신혜는 처음에는 당황하면서도 "나 진짜 안 원하는데 말만 들어도 웃음이 나온다"고 말했다.황신혜는 오랫동안 연애하지 않은 이유에 대해 "사실 이런 것에 대해 마음이 접어진 이유가 괜찮다 싶으면 이미 짝이 있더라. 그런 걸 점점 보면서 나도 모르게 닫혔다"고 털어놨다. 이어 커플 매니저를 만난 황신혜는 마지막 연애 시기를 묻는 질문에 "10년이 넘은 것 같다. 당시 1년 정도 사귀었다"고 답했다.연애 상대에게 절대 용납할 수 없는 행동으로는 거짓말을 꼽았다. 황신혜는 "거짓말하는 건 용서 못 한다"며 "착한 거짓말은 괜찮은데 배신당한 건 안 된다. 그래도 쓰리아웃이다"라고 밝혔다. 이어 "한 번 그런 사람은 쓰리 아웃까지 가더라. 한 번 거짓말하고 더 이상 안 하는 사람은 거의 없는 것 같다"고 덧붙였다.이상형에 대한 이야기도 이어졌다. 황신혜는 10살 연상과 10살 연하 중 연하를 선택했다. 외모에 대해서는 "난 곰상이 낫다"며 편안하고 인상이 좋은 사람에게 끌린다고 설명했다. ,직업에 대해서는 "자유로운 직업이면 좋겠다"면서도 "동종업계는 매력을 못 느낀다"고 선을 그었다. 상대에게 미성년 자녀가 있는 것은 크게 개의치 않는다고도 밝혔다.황신혜는 30년 전 소개팅 경험도 공개했다. 당시 외국에 거주하던 남성을 소개받아 한 달 동안 국제전화로 연락을 주고받았다는 그는 실제로 만나기 전부터 깊은 친밀감을 느꼈다고 회상했다.그러나 막상 상대를 처음 만난 순간에는 집으로 돌아가고 싶을 정도로 마음이 달라졌다고 했다. 이후 전화로 목소리를 들으면 다시 호감이 생겼고, 두 번째와 세 번째 만남을 거치면서 점차 편안해졌다고 털어놨다.이후 황신혜는 개그맨 김재욱과 모의 소개팅에도 나섰다. 상대방의 이야기를 경청하고 농담에도 적극적으로 웃으며 소개팅에 임했다.한편 황신혜는 1987년 첫 결혼을 했으나 약 9개월 만에 이혼했다. 이후 1998년 사업가와 재혼해 딸 이진이를 낳았지만 2005년 두 번째 이혼을 했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr