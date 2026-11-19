배우 황신혜(63)가 마지막 연애가 10년도 더 전이라고 고백했다.
지난 18일 방송된 KBS1 '황신혜의 같이 삽시다'에서는 황신혜의 새로운 연애를 위해 양정아와 신계숙이 소개팅을 주선하는 모습이 그려졌다.
이날 양정아는 "언니가 연애한 지 오래돼서 편안한 이성 친구가 있으면 좋겠다는 생각을 평상시에 하고 있었다"며 황신혜의 소개팅을 제안했다. 황신혜는 처음에는 당황하면서도 "나 진짜 안 원하는데 말만 들어도 웃음이 나온다"고 말했다.
황신혜는 오랫동안 연애하지 않은 이유에 대해 "사실 이런 것에 대해 마음이 접어진 이유가 괜찮다 싶으면 이미 짝이 있더라. 그런 걸 점점 보면서 나도 모르게 닫혔다"고 털어놨다. 이어 커플 매니저를 만난 황신혜는 마지막 연애 시기를 묻는 질문에 "10년이 넘은 것 같다. 당시 1년 정도 사귀었다"고 답했다. 연애 상대에게 절대 용납할 수 없는 행동으로는 거짓말을 꼽았다. 황신혜는 "거짓말하는 건 용서 못 한다"며 "착한 거짓말은 괜찮은데 배신당한 건 안 된다. 그래도 쓰리아웃이다"라고 밝혔다. 이어 "한 번 그런 사람은 쓰리 아웃까지 가더라. 한 번 거짓말하고 더 이상 안 하는 사람은 거의 없는 것 같다"고 덧붙였다.
이상형에 대한 이야기도 이어졌다. 황신혜는 10살 연상과 10살 연하 중 연하를 선택했다. 외모에 대해서는 "난 곰상이 낫다"며 편안하고 인상이 좋은 사람에게 끌린다고 설명했다. ,직업에 대해서는 "자유로운 직업이면 좋겠다"면서도 "동종업계는 매력을 못 느낀다"고 선을 그었다. 상대에게 미성년 자녀가 있는 것은 크게 개의치 않는다고도 밝혔다.
황신혜는 30년 전 소개팅 경험도 공개했다. 당시 외국에 거주하던 남성을 소개받아 한 달 동안 국제전화로 연락을 주고받았다는 그는 실제로 만나기 전부터 깊은 친밀감을 느꼈다고 회상했다.
그러나 막상 상대를 처음 만난 순간에는 집으로 돌아가고 싶을 정도로 마음이 달라졌다고 했다. 이후 전화로 목소리를 들으면 다시 호감이 생겼고, 두 번째와 세 번째 만남을 거치면서 점차 편안해졌다고 털어놨다.
이후 황신혜는 개그맨 김재욱과 모의 소개팅에도 나섰다. 상대방의 이야기를 경청하고 농담에도 적극적으로 웃으며 소개팅에 임했다.
한편 황신혜는 1987년 첫 결혼을 했으나 약 9개월 만에 이혼했다. 이후 1998년 사업가와 재혼해 딸 이진이를 낳았지만 2005년 두 번째 이혼을 했다.
김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr
지난 18일 방송된 KBS1 '황신혜의 같이 삽시다'에서는 황신혜의 새로운 연애를 위해 양정아와 신계숙이 소개팅을 주선하는 모습이 그려졌다.
이날 양정아는 "언니가 연애한 지 오래돼서 편안한 이성 친구가 있으면 좋겠다는 생각을 평상시에 하고 있었다"며 황신혜의 소개팅을 제안했다. 황신혜는 처음에는 당황하면서도 "나 진짜 안 원하는데 말만 들어도 웃음이 나온다"고 말했다.
황신혜는 오랫동안 연애하지 않은 이유에 대해 "사실 이런 것에 대해 마음이 접어진 이유가 괜찮다 싶으면 이미 짝이 있더라. 그런 걸 점점 보면서 나도 모르게 닫혔다"고 털어놨다. 이어 커플 매니저를 만난 황신혜는 마지막 연애 시기를 묻는 질문에 "10년이 넘은 것 같다. 당시 1년 정도 사귀었다"고 답했다. 연애 상대에게 절대 용납할 수 없는 행동으로는 거짓말을 꼽았다. 황신혜는 "거짓말하는 건 용서 못 한다"며 "착한 거짓말은 괜찮은데 배신당한 건 안 된다. 그래도 쓰리아웃이다"라고 밝혔다. 이어 "한 번 그런 사람은 쓰리 아웃까지 가더라. 한 번 거짓말하고 더 이상 안 하는 사람은 거의 없는 것 같다"고 덧붙였다.
이상형에 대한 이야기도 이어졌다. 황신혜는 10살 연상과 10살 연하 중 연하를 선택했다. 외모에 대해서는 "난 곰상이 낫다"며 편안하고 인상이 좋은 사람에게 끌린다고 설명했다. ,직업에 대해서는 "자유로운 직업이면 좋겠다"면서도 "동종업계는 매력을 못 느낀다"고 선을 그었다. 상대에게 미성년 자녀가 있는 것은 크게 개의치 않는다고도 밝혔다.
황신혜는 30년 전 소개팅 경험도 공개했다. 당시 외국에 거주하던 남성을 소개받아 한 달 동안 국제전화로 연락을 주고받았다는 그는 실제로 만나기 전부터 깊은 친밀감을 느꼈다고 회상했다.
그러나 막상 상대를 처음 만난 순간에는 집으로 돌아가고 싶을 정도로 마음이 달라졌다고 했다. 이후 전화로 목소리를 들으면 다시 호감이 생겼고, 두 번째와 세 번째 만남을 거치면서 점차 편안해졌다고 털어놨다.
이후 황신혜는 개그맨 김재욱과 모의 소개팅에도 나섰다. 상대방의 이야기를 경청하고 농담에도 적극적으로 웃으며 소개팅에 임했다.
한편 황신혜는 1987년 첫 결혼을 했으나 약 9개월 만에 이혼했다. 이후 1998년 사업가와 재혼해 딸 이진이를 낳았지만 2005년 두 번째 이혼을 했다.
김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr
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