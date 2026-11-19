전지우는 '내 새끼의 연애3'에 새롭게 합류한 이승훈에게 호감을 보였다. / 사진=유튜브 채널 'E채널' 영상 캡처

'내 새끼의 연애3'에 새로운 출연자들이 합류해 러브라인의 변화를 예고했다. / 사진제공 = tvN STORY & E채널

'내 새끼의 연애3'에 새로운 남녀 출연자들이 합류하면서 기존 출연진의 러브라인에 변화가 생겼다.18일 방송된 tvN STORY·E채널 '내 새끼의 연애3'(이하 '내새연3') 2회에는 전 축구선수 이동국의 딸 이재시와 배우 최수린의 아들 이승훈이 새로운 입주자로 등장했다. 앞서 이준수와 전지우, 최상문과 임혜인이 첫인상 선택에서 서로를 지목했던 가운데 두 사람의 합류로 출연진의 관계에 변화가 나타났다.먼저 이재시는 쌍둥이 동생 이재아에 이어 숙소에 입주했다. 이재아가 새로운 환경에 적응하는 것을 돕고 싶어 출연을 결정했다고 한다. 자매는 다른 출연진이 두 사람을 각각 알아갈 수 있도록 당분간 서로 모르는 사이인 것처럼 행동하기로 했다.새로운 입주자인 이재시에게는 남성 출연자 세 명과 함께 대화할 기회가 주어졌다. 이 자리에서 배우 최대철의 아들 최상문은 이재시에게 여러 질문을 건네며 관심을 보였다. 이후 인터뷰에서는 "예뻐서 몸이 반응했다"며 첫인상부터 호감이 생겼다고 밝혔다.최상문의 반응에 스튜디오에서 딸의 연애를 지켜보던 개그맨 임혁필은 당황했다. 앞서 최상문과 자신의 딸 임혜인이 서로를 첫인상 상대로 선택했기 때문이다. 임혁필은 "혜인이랑 끝난 것 같다"고 말하며 걱정했다. 반면 정민재는 이재아와 여전히 나누고 싶은 이야기가 많다며 변함없는 관심을 나타냈다.이어 합류한 이승훈은 컴퓨터공학을 전공하면서 작곡과 디제잉을 즐기는 인물로 소개됐다. 키는 185cm이며 과거 짝사랑했던 상대와 모두 연인으로 발전했다고 밝혔다. 마음에 드는 사람이 있다면 적극적으로 다가간다는 연애관도 전했다.이승훈의 등장에 가장 큰 반응을 보인 출연자는 전지우였다. 그는 이승훈의 향기와 외모에 호감을 느꼈다고 밝히며 첫인상에서 자신을 선택했던 이준수보다 이승훈이 외적으로는 이상형에 더 가깝다고 말했다.전지우는 이후 이승훈에게 먼저 말을 걸고, 이준수와 함께 장을 보며 골랐던 회를 권하기도 했다. 이를 지켜보던 아빠 전희철과 이종혁은 예상하지 못한 상황에 당황하는 모습을 보였다.새로운 입주자들에게 주어진 일대일 대화 상대 선택에서도 예상 밖의 결과가 나왔다. 이재시는 어린 시절부터 알고 지낸 이준수를 지목했고, 이승훈은 이재시를 선택했다. 이준수는 친구인 이재시의 선택을 다른 여성 출연자들이 오해할까 봐 걱정했다.이승훈은 이재시와 단둘이 대화하면서 빠르게 가까워졌다. 두 사람은 대화를 나누던 중 다른 출연진에게 알리지 않은 약속도 주고받았다.'내 새끼의 연애3'는 매주 수요일 오후 8시 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr