배우 구재이가 둘째 출산 후 신생아와 함께하는 행복한 일상을 공개했다.구재이는 18일 자신의 SNS에 "행복한 모자동실시간♥"이라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.공개된 사진에는 구재이가 갓 태어난 둘째 아이를 품에 안고 거울 셀카를 촬영하는 모습이 담겼다. 구재이는 회색 산후조리원복을 입고 아기를 조심스럽게 감싸 안은 채 환한 미소를 짓고 있다.특히 하얀 속싸개에 포근하게 싸인 신생아의 모습이 눈길을 끈다. 아기는 엄마의 어깨에 얼굴을 기댄 채 편안하게 안겨 있다. 구재이는 출산 직후에도 또렷한 이목구비와 맑은 피부를 자랑하며 청순한 미모를 뽐냈다.구재이는 둘째 아이와 함께하는 모자동실 시간을 공개하며 두 아이의 엄마가 된 기쁨을 드러냈다. 아기를 품에 꼭 안은 모습에서 따뜻한 모성애가 느껴진다.한편 구재이는 2018년 5세 연상의 프랑스 대학 교수와 결혼했다. 2020년 첫째 아들을 출산했으며, 최근 둘째를 품에 안으며 두 아이의 엄마가 됐다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr