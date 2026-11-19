그룹 이즈나 데뷔 2주년 기념 캠페인 포스터./ 사진 제공=웨이크원

그룹 이즈나가 데뷔 2주년을 맞아 스페셜 음원을 발매한다.이즈나는 지난 18일 공식 SNS를 통해 데뷔 2주년 기념 캠페인 포스터를 공개하고, 오는 25일 새로운 음원을 선보인다고 밝혔다.공개된 포스터에는 '사랑으로 남길'이라는 문구와 함께 데뷔 2주년 당일인 11월 25일이 적혀 있다. '사랑으로 남길'은 이번 기념 캠페인의 제목으로, 이즈나가 팬들에게 전하고 싶은 메시지를 담았다.이즈나는 스페셜 음원 외에도 데뷔 2주년을 기념하는 다양한 콘텐츠를 순차적으로 공개할 예정이다. 신곡의 제목과 장르 등 구체적인 정보는 아직 알려지지 않았다.이번 음원은 이즈나가 첫 콘서트 투어를 진행하는 가운데 발표된다. 이즈나는 현재 첫 콘서트 투어 '후 댓 걸'을 통해 해외 팬들과 만나고 있다.오는 12월 5일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 공연을 이어가며, 내년 3월 12일 후쿠오카, 14일 도쿄, 27일 나고야, 28일 오사카 등 일본 4개 도시에서도 무대에 오른다.한편 이즈나는 오는 20일부터 21일까지 일본 교세라 돔 오사카에서 열리는 '2026 마마 어워즈'에도 출연할 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr