최동석이 가을을 만끽하고 있다. / 사진=최동석 SNS

전처 박지윤이 판결 후 침묵을 지킨 가운데, 일부 승소한 최동석이 근황을 전했다.최동석은 지난 18일 자신의 인스타그램에 "가을의 끝, 성수에서... 가을이 만든 하트와 함께❤️"라는 문구와 함께 두 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 최동석이 한 카페 내부에 있는 단풍잎을 잡은 채 미소를 짓고 있는 모습. 특히 그는 떨어진 낙엽들로 하트를 만드는 등 감성에 젖은 채 낭만을 만끽하는 일상을 공유해 눈길을 끌었다.최동석은 최근 박지윤의 지인 A씨를 상대로 낸 상간자 위자료 청구 소송 항소심에서 일부 승소했다. 침묵을 지켜오던 박지윤은 19일 입장문을 내고 A씨와의 관계에 대해 반박했다.박지윤은 "최동석 씨가 저와 부정행위 당사자로 지목한 지인은 사실혼 배우자가 있는 성적소수자(동성애자)이며, 최 씨 역시 이 사실을 잘 알고 단둘이 메시지를 나눌 정도로 가깝게 지냈다"고 주장했다.이어 "지인을 강제 아웃팅할 수 없어 억울해도 그간 참아왔다"면서 "미국 여행 역시 여자친구들과 동행한 일정 중 경유지에 살던 지인 부부를 만난 것뿐인데, 동성 부부 중 1명을 떼어내 부정행위로 본 항소심 판단을 납득하기 어렵다"고 호소했다.이혼 과정의 내막과 금전적 갈등에 대해서도 폭로했다. 박지윤은 "결혼 초부터 생활비를 대부분 책임졌고 수입 격차가 의처증으로 번져 2023년 10월 아이들과 집을 나왔다"며 "이혼 소송 1심에서 재산분할로 15억 원 이상을 지급하라는 판결이 나와 항소하자, 최 씨가 딸에게 '6000만 원을 줄 테니 엄마에게 항소를 포기하도록 설득하라'고 종용했다"고 말했다.또 현재 큰딸이 최동석과의 면접교섭을 거부하고 있다는 소식과 이혼 소송 후 양육비와 교육비를 전혀 받지 못했다고도 덧붙였다.앞서 제주지법 가사 항소심 재판부는 지난 16일 최동석이 A씨를 상대로 제기한 손해배상 청구 소송에서 원고 일부 승소 판결을 내리며 A씨에게 위자료 3000만 원 지급을 명령했다.한편 최동석은 같은 KBS 아나운서 출신 박지윤과 2009년 결혼했으나 2023년 파경을 맞아 현재 이혼 절차를 밟고 있다. 자녀의 양육권과 친권은 박지윤이 확보한 상태이며, 상간 맞소송도 제기 등으로 법적 다툼을 이어가고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr