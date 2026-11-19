그룹 방탄소년단 / 사진 제공=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단 / 사진 제공=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단이 대만 가오슝을 시작으로 아시아·호주 투어에 나선다. 공연을 앞둔 가오슝에서는 주요 관광지에 보라색 조명이 설치되는 등 도시 차원의 환영 행사가 진행되고 있다.방탄소년단은 19일과 21~22일 대만 가오슝 내셔널 스타디움에서 월드투어 'ARIRANG'(아리랑) 공연을 개최한다. 이후 방콕, 쿠알라룸푸르, 싱가포르, 자카르타, 홍콩, 필리핀 불라칸을 방문하며 내년 2월에는 호주 멜버른과 시드니에서 공연한다. 이번 아시아·호주 일정은 총 9개 도시 26회 규모다.가오슝시는 방탄소년단의 방문에 맞춰 85 스카이 타워와 아이허강, 가오슝 뮤직센터 등 주요 명소를 보라색 조명으로 꾸몄다. 85 스카이 타워 외벽에는 팬덤 아미(ARMY)를 환영하는 문구가 등장했으며, 아이허강에서는 음악 분수쇼도 진행된다.교통시설에도 관련 행사가 마련됐다. 방탄소년단의 데뷔일인 6월 13일에서 이름을 딴 'BUS 613' 셔틀버스가 운행되며, 일부 보행자 신호등에는 'ARMY STOP', 'ARMY GO'라는 문구가 표시된다. 가오슝 국제공항에는 방탄소년단을 주제로 한 포토존도 설치됐다.시는 공연 관람객들이 지역 관광지와 상권을 방문할 수 있도록 야시장과 상점 할인 행사도 준비했다. 대규모 공연을 관광 수요로 연결하려는 취지다.현장을 찾지 못하는 팬들을 위한 극장 생중계도 진행된다. 오는 21일 가오슝 공연과 12월 29일 자카르타 공연은 전 세계 약 80개 국가 및 지역의 영화관에서 상영된다. 가오슝 공연은 약 3300개, 자카르타 공연은 약 2800개 스크린에서 만나볼 수 있으며 한국에서도 관람할 수 있다.12월에는 싱가포르에서도 공연과 연계한 도시형 프로젝트 'THE CITY'(더 시티)가 열린다. 방탄소년단은 12월 17일과 19~20일, 22일 싱가포르 내셔널 스타디움에서 네 차례 공연을 개최한다.싱가포르 관광청과 협력해 진행하는 '더 시티'는 12월 1일부터 31일까지 이어진다. 주얼 창이 공항에서는 음악과 조명을 활용한 쇼가 열리고, 센토사섬에서는 약 1500대의 드론을 동원한 공연과 팬 참여 프로그램이 마련된다. 마리나 베이 일대 주요 건물과 교량에도 조명 연출이 적용될 예정이다.한편 방탄소년단은 지난 18일 호주 시드니에서 열린 '2026 ARIA 어워드'에서 '최우수 인기 해외 아티스트'(Most Popular International Artist) 부문을 수상했다. 해당 부문에는 에드 시런, 해리 스타일스, 올리비아 로드리고, 테일러 스위프트 등이 후보에 올랐다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr