핑클이 새로운 프로필 사진을 공개했다. / 사진=핑클 SNS

핑클이 새로운 프로필 사진을 공개했다. / 사진=핑클 SNS

그룹 핑클이 21년 만의 완전체 활동을 앞두고 새로운 프로필 사진을 공개했다. 이효리, 옥주현, 이진, 성유리는 단체 사진부터 개인 사진까지 각자의 개성이 담긴 4인 4색 매력을 뽐냈다.핑클은 지난 18일 공식 인스타그램 계정을 개설하고 네 멤버의 새로운 단체 및 개인 프로필 사진을 게재했다.공개된 단체 사진에서 네 멤버는 블랙 의상을 맞춰 입고 카메라 앞에 섰다. 각기 다른 디자인의 드레스와 슈트를 착용한 이들은 통일감 있는 스타일링 속에서도 서로 다른 분위기를 연출했다. 오랜만에 한자리에 모인 네 사람의 모습이 눈길을 끌었다.개인 사진에서는 멤버별 개성이 더욱 돋보였다. 이효리는 강렬한 스모키 메이크업과 자연스러운 포즈로 특유의 카리스마를 뽐냈다. 팔에 새겨진 타투까지 더해져 시크한 분위기를 자아냈다.민소매 드레스를 입은 옥주현은 당당한 표정과 자세로 존재감을 나타냈다. 바람에 흩날리는 갈색 생머리와 볼륨감이 시선을 사로잡았다.이진은 한쪽 어깨가 드러난 블랙 드레스를 입고 차분하면서도 세련된 분위기를 연출했다. 왼쪽 손을 턱에 올린 채 카메라를 응시하면 도회적인 매력을 보여줬다. 성유리는 어깨가 드러난 톱 드레스에 등과 팔 라인을 강조하며 청순하면서도 우아한 분위기를 연출했다.멤버들은 팬들을 향한 친필 메시지도 남겼다. 이효리는 "금방 만납시다!", 옥주현은 "늘 바라왔던 상상처럼. Now!"라고 적었다. 이진은 "곧 만나요~", 성유리는 "기다려줘서 고마워"라며 오랜 시간 기다린 팬들에게 인사를 전했다.1998년 데뷔한 핑클은 '블루 레인', '내 남자친구에게', '영원한 사랑', '나우' 등 다수의 히트곡으로 사랑받았다. 2005년 디지털 싱글 'Forever Fin.K.L' 이후 각자의 분야에서 활동을 이어왔다. 2019년에는 JTBC 예능 '캠핑클럽'을 통해 재회하고 신곡 '남아있는 노래처럼'을 발표하기도 했다.핑클은 지난 9월 약 21년 만의 공식 활동 재개를 알렸다. 데뷔 30주년을 맞는 2028년까지 새로운 음악과 공연을 중심으로 활동을 이어갈 예정이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr