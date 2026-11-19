연애 리얼리티 프로그램 '환승연애2' 출신 박나언이 대림그룹 오너가 4세 이주영과의 친분을 과시했다.박나언은 최근 자신의 SNS에 "주영이랑 간만에 크리스마스 나들이"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 박나언과 이주영이 나란히 앉아 다정하게 포즈를 취하는 모습이 담겼다. 두 사람은 얼굴을 맞댄 채 카메라를 응시하며 남다른 친분을 드러냈다.박나언은 회색 니트를 입고 긴 생머리를 늘어뜨린 채 청순한 미모를 뽐냈다. 이주영은 흰색 장식이 돋보이는 검은색 재킷에 세련된 단발머리로 고급스러운 분위기를 자아냈다. 특히 두 사람은 손가락을 얼굴에 가져다 대거나 입술을 내미는 등 장난기 넘치는 포즈로 눈길을 끌었다.재벌가 4세와 연애 예능 출신 인플루언서의 뜻밖의 친분이 시선을 사로잡는다. 두 사람은 편안한 분위기 속에서 함께 시간을 보내며 돈독한 우정을 자랑했다.한편 이주영은 대림그룹 창업주 고(故) 이재준 명예회장의 증손녀로 알려진 재벌가 4세다. SNS를 통해 패션과 일상을 공유하며 인플루언서로도 활동하고 있다.박나언은 2022년 방송된 티빙 오리지널 연애 리얼리티 프로그램 '환승연애2'에 출연해 얼굴을 알렸다. 이후 인플루언서로 활동하며 대중과 소통하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr