CL / 사진=더블랙레이블

CL / 사진=더블랙레이블

그룹 2NE1 멤버 CL이 5년 만에 솔로 신곡을 발표한다. 새 소속사 더블랙레이블에서 선보이는 첫 음악이다.더블랙레이블은 지난 18일과 19일 공식 SNS에 CL의 새 디지털 싱글 'ICONIC'(아이코닉) 뮤직비디오 티저와 트랙리스트를 공개했다.이번 싱글에는 타이틀곡 'ICONIC'과 수록곡 'SAY IT TO MY FACE'(세이 잇 투 마이 페이스) 등 2곡이 담겼다. CL과 오랜 기간 작업해 온 프로듀서 테디(TEDDY)를 비롯해 더블랙레이블 소속 프로듀서들이 제작에 참여했다. 그룹 올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT) 멤버 베일리도 크레딧에 이름을 올렸다.함께 공개된 뮤직비디오 티저에서는 신곡 일부를 들을 수 있다. 영상은 빨간색과 검은색, 흰색을 활용한 화면으로 구성됐다. 폐허가 된 성터를 배경으로 사람들이 한곳에 모여 있고, 그 중심에 선 CL이 두 팔을 들어 올리는 장면도 등장한다. 짧은 영상에는 CL의 퍼포먼스 일부가 담겼다.트랙리스트 포스터에는 뱀을 활용한 이미지와 함께 두 곡의 제목이 적혀 있다. 앞서 공개된 콘셉트 사진과 인터뷰 영상에 이어 신곡의 분위기를 보여주는 콘텐츠다.CL은 최근 더블랙레이블과 전속계약을 체결하고 솔로 활동 재개를 알렸다. 이번 신곡은 약 5년 만에 선보이는 솔로 음악으로, 테디와의 재회뿐 아니라 베일리가 제작에 참여했다는 점에서도 관심을 모은다.CL의 새 디지털 싱글 'ICONIC'은 오는 20일 오후 6시 각종 음원 플랫폼을 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr