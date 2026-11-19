'재혼 황후' 7~8회가 공개됐다. / 사진제공=디즈니+

'재혼 황후' 7~8회가 공개됐다. / 사진제공=디즈니+

'재혼 황후' 주지훈이 신민아와 이혼을 결심한 가운데, 이종석은 형 이준혁의 죽음으로 왕위에 올랐다. 이세영이 숨겨온 아이의 친부까지 등장하면서 '재혼 황후'의 인물 관계가 한층 복잡해졌다.19일 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후' 측은 지난 18일 공개된 7~8회의 주요 장면과 시청자 반응을 전했다.'재혼 황후'는 동대제국 황후 나비에(신민아 분)가 라스타(이세영 분)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈 분)로부터 이혼을 통보받은 후, 서왕국 왕자 하인리(이종석 분)와의 재혼 승인을 요구하면서 벌어지는 로맨스 판타지 작품이다.7~8회에서는 소비에슈와 나비에의 관계가 돌이킬 수 없는 방향으로 흘러갔다. 소비에슈는 라스타의 임신 축하 파티를 열고 아이를 위한 자작곡까지 준비하며 애정을 쏟아냈다. 라스타에 빠져 판단력이 흐려진 소비에슈는 알바니(정영주 분)의 교묘한 말에 넘어가 나비에와 이혼하겠다는 결정을 내렸다.황제의 이혼 결심을 알게 된 나비에는 깊은 배신감을 느꼈다. 반면 라스타는 자신이 동대제국의 황후가 될 수 있다는 기대에 부풀며 욕망을 키웠다.라스타의 거짓말로 나비에의 오빠 코샤르(하도권 분)까지 황실에서 쫓겨났다. 소비에슈는 라스타의 주장을 사실로 받아들이며 코샤르를 내쳤다. 한편 라스타는 과거 출산 사실과 숨겨온 아이의 존재가 드러날 위기에 놓였다.특히 로테슈 자작(박호산 분)의 아들 알렌(홍시영 분)이 등장하면서 라스타의 과거에도 관심이 쏠렸다. 알렌은 라스타가 낳은 아이의 친부로, 그동안 감춰온 비밀이 밝혀질 수 있는 새로운 변수로 떠올랐다.나비에를 향한 하인리의 구애도 한층 적극적으로 변했다. 하인리는 상처받은 나비에에게 아름답고 신분 높은 사람을 애인으로 만들어 소비에슈에게 복수하라고 제안했다. 나비에에게 새로운 선택지를 제시하며 자신의 마음을 표현한 것이다.하인리에게도 큰 변화가 생겼다. 서왕국 국왕이자 하인리의 형인 워턴 3세(이준혁 분)가 사망하면서 하인리가 왕위를 물려받았다.나비에는 소비에슈와 저녁 식사 자리에서 라스타만을 옹호하는 그의 태도와 이혼을 결심한 그의 복심에 헛웃음이 나왔다. 그러면서 하인리의 대관식에 자신이 참석하겠다고 선언했다. 왕자에서 국왕이 된 하인리와 나비에의 관계 변화에도 관심이 쏠린다.새로운 인물들의 등장도 이어졌다. 소비에슈의 어머니인 선대 황후(엄지원 분), 서왕국의 선왕비 크리스타(강한나 분) 등이 모습을 드러내며 황실을 둘러싼 갈등과 인물 관계를 확장했다.시청자들은 "도파민 파티구나", "이혼과 재혼만을 기다리는 드라마" 등의 반응을 보였다.'재혼 황후'는 총 10부작으로, 마지막 9~10회는 오는 25일 디즈니+에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr