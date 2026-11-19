'보스의 노골적 취향' 3회가 방송됐다. / 사진=MBN

'보스의 노골적 취향' 3회가 방송됐다. / 사진=MBN

배우 성훈이 '보스의 노골적 취향'으로 3년 만에 안방극장에 복귀했지만 시청률 부진을 면치 못하고 있다.지난 18일 방송된 MBN 수목드라마 '보스의 노골적 취향' 3회는 시청률 0.9%를 기록했다. 1회 1.3%로 출발한 이후 2회 1.0%, 3회 0.9%로 매회 하락하며 자체 최저 시청률을 경신했다.이날 방송에서는 권도혁(성훈 분)과 이은채(오세영 분)가 티격태격하면서도 서로에게 조금씩 마음을 여는 모습이 그려졌다.이은채는 자신의 발에 쥐가 나자 이를 주물러주는 권도혁과 눈이 마주치며 묘한 분위기를 형성했다. 그러나 권도혁은 "풀렸으면 말을 해야지"라며 발을 놓더니 남은 업무는 다음 날 마무리하라고 지시했다. 잠시 가까워졌던 두 사람은 이내 평소처럼 말다툼을 벌였다.다음 날에는 이은채는 소화 불량으로 고생하는 권도혁을 챙겼다. 사혈침을 꺼내 그의 손을 잡은 이은채는 당황하는 권도혁의 반응에 웃음을 터뜨렸다. 이후 음악에 관한 대화를 나누던 중 이은채는 노래가 과거의 기억을 떠올리게 하고 위로를 건넬 수 있다고 말했다. 이를 들은 권도혁은 어린 시절 어머니와 함께했던 기억을 떠올렸다.두 사람은 레스토랑에서 함께 식사하며 더욱 가까워졌다. 식사를 마친 뒤 술에 취한 이은채가 벤치에서 노래를 불러주자 평소 불면증에 시달리던 권도혁은 깊은 잠에 빠졌다.이은채는 잠든 권도혁을 집으로 데려왔고, 그의 얼굴을 바라보며 "잘생기긴 했단 말이야"라고 혼잣말했다. 잠에서 깨어난 권도혁 역시 오랜만에 숙면했다는 사실에 놀라워했다. 이후 샤워 중이던 권도혁과 이은채가 우연히 마주치면서 두 사람 사이에 또 한 번 어색한 상황이 벌어졌다.방송 말미에는 권도혁이 이은채의 과거 직장 문제에 개입하는 모습이 담겼다. 그는 이은채가 술에 취해 전 직장 부장에게 천만 원을 뿌리고 왔다고 말했던 사실을 떠올렸다.이에 박준상(이도엽 분) 실장에게 당시 상황을 알아보라고 지시한 뒤 직접 태윤홈쇼핑을 방문했다. 연이어 부장실 앞 CCTV를 확인한 권도혁이 김재룡(조재룡 분) 부장의 사무실로 향하는 모습이 공개되며 방송이 마무리됐다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr