가수 미나가 17세 연하 남편 류필립과의 달달한 일상을 공개했다.미나는 18일 자신의 SNS에 "남편 두 달+일주일 만에 무사히 돌아와서 잘 살고 있어요"라는 글과 함께 영상을 게재했다.공개된 영상에는 미나와 류필립 부부가 나란히 등장해 하트 챌린지에 도전하는 모습이 담겼다. 류필립은 검은색 민소매 티셔츠를 입고 탄탄한 팔 근육을 자랑했다. 특히 한층 우람해진 이두근과 넓은 어깨가 시선을 사로잡았다.미나 역시 흰색 민소매 상의를 입고 늘씬한 몸매를 뽐냈다. 긴 생머리를 늘어뜨린 미나는 남편의 팔 근육 사이로 얼굴을 내밀며 귀여운 표정을 지었다. 두 사람은 팔과 손을 이용해 커다란 하트를 완성하며 변함없는 애정을 과시했다.미나는 "필립 씨 라이브 방송 때마다 이혼 잘했다고 글 남기시는 분들이 많은데 오해하지 마세요. 이혼 안 했어요"라고 덧붙이며 일각에서 제기된 이혼설을 직접 일축했다.한편 미나는 1972년생으로 올해 54세이며, 류필립은 1989년생으로 37세다. 두 사람은 17세 나이 차이를 극복하고 2018년 결혼해 화제를 모았다. 결혼 8년 차에도 SNS를 통해 애정 넘치는 부부 일상을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr