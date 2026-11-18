배우 이정재의 소속가 법적 대응을 예고했다./사진=텐아시아DB

이정재 측이 특혜 정산 의혹에 대해 입 열었다./사진=텐아시아DB

이하 아티스트컴퍼니 공식입장 전문

배우 이정재의 소속사 아티스트컴퍼니가 대주주 지위 이용 및 사익 추구 의혹 보도에 대해 전면 반박하며 법적 대응을 예고했다.아티스트컴퍼니는 18일 공식 홈페이지를 통해 이날 이정재의 정산계약 특혜 및 '얌체 경영' 의혹을 제기한 보도와 관련한 공식 입장문을 발표했다.소속사 측은 "당사는 취재 요청에 대해 배우 정산계약의 구조, 본점 이전 경위, 임대료 산정 근거, 베나뷰티 계약의 경제적 실질, 기타 투자 및 사업 재편의 배경 등을 구체적으로 설명했다"며 "그러나 해당 기사는 일부 해명을 형식적으로 인용했을 뿐, 해명의 타당성을 판단하는 데 중요한 비교사실과 객관적 근거를 충분히 전달하지 않은 채 이정재 배우 개인에게 부정적인 인상이 집중되도록 작성됐다"고 밝혔다.이어 "이번 보도가 특정 개인을 겨냥한 이른바 '핀셋식 표적 보도'의 성격을 띠고 있다고 판단하며 강한 유감을 표한다"면서 "중요한 반대사실의 누락, 사실관계의 왜곡 및 명예훼손 여부를 면밀히 검토하여 정정보도청구, 반론보도청구, 손해배상청구 등 필요한 법적 조치에 나설 예정"이라고 전했다.앞서 디스패치는 이정재가 아티스트컴퍼니와의 정산계약에서 매출 40억 원까지만 9대 1로 배분하고 초과 수익은 100% 본인이 가져가는 상한선 조항을 두어 특혜를 누렸다고 보도했다. 특히 '오징어 게임' 시즌 2·3 등으로 200억 원대 수익을 올리고도 상한 조항 때문에 회사 몫이 4억 원에 그쳤으며, 해당 조항이 없었다면 회사가 약 16억 원의 추가 수익을 거둬 영업손실 폭을 줄일 수 있었다고 지적했다.또한 인수한 드라마 제작사 래몽래인의 기존 임대차 계약 기간이 1년 7개월이나 남았음에도 이정재 개인 법인 소유의 청담동 건물로 사무실을 이전해 월세를 이중으로 지출하게 했다고 주장했다. 이와 함께 이정재가 설립한 개인 화장품 법인 '베나뷰티'에 아티스트컴퍼니가 매년 최소보장금(MG)과 영업이익의 10% 로열티를 지급하는 계약을 체결한 점 등을 언급하며 회사 이익이 대주주 개인에게 흘러 들어가는 구조라고 의혹을 제기했다.안녕하세요. 주식회사 아티스트컴퍼니입니다.2026년 11월 18일 디스패치가 보도한 '매출 40억 넘기면, 10:0…이정재, 대주주의 얌체 경영' 기사와 관련하여 당사의 입장을 말씀드립니다.당사는 디스패치의 취재 요청에 대해 배우 정산계약의 구조, 본점 이전 경위, 임대료 산정 근거, 베나뷰티 계약의 경제적 실질, 기타 투자 및 사업 재편의 배경 등을 구체적으로 설명하였습니다. 그러나 해당 기사는 일부 해명을 형식적으로 인용하였을 뿐, 해명의 타당성을 판단하는 데 중요한 비교사실과 객관적 근거를 충분히 전달하지 않은 채 이정재 배우 개인에게 부정적인 인상이 집중되도록 작성되었습니다.당사는 이번 보도가 특정 개인을 겨냥한 이른바 '핀셋식 표적 보도'의 성격을 띠고 있다고 판단하며, 이에 강한 유감을 표합니다. 주주 및 관계자 여러분께서 사실관계를 정확히 판단하실 수 있도록, 주요 쟁점에 대한 당사의 입장을 아래와 같이 밝힙니다.1. 수익배분 상한은 이정재 배우만의 특혜가 아닙니다기사는 이정재 배우의 정산계약에 수익배분 상한이 있다는 점을 근거로, 마치 대주주 지위를 이용해 자신에게만 특별한 혜택을 부여한 것처럼 보도하였습니다. 그러나 이정재 배우와 함께 사내이사로 재직하던 동료 배우 역시 별도의 임원 급여를 받지 않았으며, 두 배우에게는 동일한 조건의 정산계약이 적용되었습니다. 동료 배우가 최근 회사를 떠났다는 사실은 두 배우에게 동일한 계약조건이 적용되었다는 사실을 바꾸지 않습니다.또한 '오징어게임' 시즌 2·3과 관련한 계약 및 해외 에이전시 업무는 미국 CAA가 수행하였고, 해당 비용도 계약 주체인 CAA에 지급되었습니다. CAA를 통한 다른 해외 업무에 대해서도 별도의 에이전시 비용이 지급되었습니다. 반면 당사는 해당 작품과 관련한 계약이나 해외 에이전시 업무를 직접 수행하지 않았음에도 기존 정산계약에 따라 수익을 배분 받았습니다.따라서 수익배분 상한의 적정성은 회사가 추가로 받을 수 있었던 금액만이 아니라, 실제 업무 수행 주체와 비용 부담, 회사가 이미 배분 받은 수익까지 종합적으로 고려하여 판단해야 합니다.2. '상한이 없었다면 16억 원을 더 벌었을 것'이라는 계산은 가정에 불과합니다기사는 수익배분 상한이 없었다면 회사가 16억 원의 추가 수익을 확보하고 영업손실도 그만큼 줄일 수 있었다고 주장하였습니다. 그러나 이는 정산계약에서 상한 조항만 제거하고 나머지 계약조건은 그대로 유지되었을 것이라는 가정에 기초한 계산입니다.매니지먼트 계약은 배우의 활동 성과, 전속계약 기간, 정산비율, 회사의 투자 및 비용 부담, 계약 유지의 경제적 가치 등을 종합적으로 고려하여 체결됩니다. 특히 이정재 배우가 소속 배우 중 회사의 매출과 수익에 가장 크게 기여하고 있다는 점에서, 상한 조항만으로 이를 특혜라고 판단할 수는 없습니다. 당사는 해당 계약조건을 정하면서 특수관계인 거래의 적정성을 고려하였으며, 외부감사인의 의견도 검토하였습니다.3. 복수 사무실 운영은 경영권 인수 과정에서 불가피한 조치였습니다기사는 당사가 복수의 사무실을 운영하며 불필요한 임대료를 지출한 것처럼 보도하였습니다. 그러나 래몽래인 주식양수도계약 체결 당시 기존 이사 및 감사가 사임서를 제출하기로 약정하였음에도 이를 이행하지 않아, 경영권 인수와 업무 인수인계에 차질이 발생하였습니다.이에 당사는 기존 대주주를 상대로 손해배상청구소송을 제기하는 등 법적 분쟁을 진행하게 되었고, 그 과정에서 정상적인 경영활동과 업무 수행을 위해 부득이하게 별도의 사무실을 확보하였습니다. 복수 사무실 운영과 그에 따른 비용은 이정재 배우 개인의 이익을 위한 결정이 아니라, 주식양수도계약상 사임 의무가 이행되지 않아 발생한 불가피한 조치였습니다. 디스패치는 이 경위에 대해 당사에 구체적인 해명을 요청하지 않았으며, 당사가 사전에 전달한 해명자료의 내용도 보도에 반영하지 않았습니다.4. 베나뷰티 계약은 회사의 수익성을 우선 고려하여 설계되었습니다기사는 베나뷰티와의 계약을 회사의 이익을 이정재 배우 개인에게 이전하기 위한 거래처럼 묘사하였습니다. 그러나 이정재 배우는 오랜 기간 화장품 브랜드와 제품 개발을 준비하며 베나뷰티를 설립하고 관련 개발비를 직접 부담하였습니다. 또한 자신의 초상권·성명권, 글로벌 인지도와 사업 네트워크를 제공하는 것은 물론, 실제 사업에도 상당한 시간과 노력을 투입하였습니다.이정재 배우의 통상적인 광고 모델료가 수억 원에 이르는 점을 고려하면, 연간 3,000만 원의 최소보장금(MG)은 매우 제한적인 수준입니다. 당초 이정재 배우 측은 회사의 이익을 위해 MG를 받지 않는 방안까지 검토하였으나, 무상으로 권리를 제공하는 데 따른 세무상 문제를 고려하여 최소한의 금액으로 책정하였습니다.계약상 베나뷰티는 양사가 합의한 목표 영업이익을 초과하는 성과가 발생한 경우에 한하여 그 초과분의 일부만을 배분 받으며, 목표 영업이익에 도달하기 전까지는 MG 외에 별도의 성과연동 수익을 지급받지 않습니다. 또한 초과이익 중 베나뷰티에 배분되지 않는 금액은 사업에 재투자하도록 정하고 있습니다.이러한 계약구조는 과거 회사가 소속 배우와 추진했던 '무슈 J' 화장품 사업의 경험을 바탕으로 마련되었습니다. 당시에는 기존 매니지먼트 계약상의 수익배분율을 화장품 사업에 그대로 적용하였으나, 이번에는 과거 사업의 시행착오를 반영하여 배우와 회사 간 수익배분율을 대폭 조정하고, 회사가 합의된 목표 영업이익을 우선 확보하도록 설계하였습니다. 이는 특정 배우에게 특혜를 부여하기 위한 것이 아니라, 회사의 수익성과 사업의 지속가능성을 높이기 위한 경영상 판단이었습니다.5. 회사의 경영상 판단을 모두 이정재 배우 개인의 이익 추구로 연결하는 것은 부당합니다기사는 본점 이전, 화장품 사업 진출, 사업부 매각, 주가 하락 및 영업손실 등 서로 다른 성격의 사안을 나열하면서, 이를 이정재 배우 개인의 이익 추구라는 하나의 결론으로 연결하였습니다. 그러나 각각의 거래는 그 체결 시점, 사업 목적, 거래 상대방, 계약조건 및 경영상 필요성에 따라 개별적으로 평가되어야 합니다.특히 최근 2년간 영업손실을 기록한 디지털광고 사업부의 매각은 사업 재편과 신사업 집중을 위한 결정이었음을 취재 과정에서 설명 드렸습니다. 회사의 영업손실이나 주가 하락만으로 개별 계약이 부당하다고 단정하거나, 특정 개인의 사익 추구가 그 원인이라고 결론 내리는 것은 신중해야 합니다.6. 편향된 보도에 대한 유감 표명 및 법적 대응당사는 언론의 정당한 취재와 비판을 존중합니다. 그러나 언론의 비판 역시 정확한 사실관계와 충분한 검증, 공정한 반론 기회를 전제로 해야 합니다.이번 보도는 긴급한 보도의 필요성이 인정되기 어려운 사안임에도 디스패치가 당일 중 회신을 요구함에 따라, 당사가 촉박한 시간 안에 해명자료를 작성하여 전달한 사안입니다. 그럼에도 두 배우에게 동일한 계약조건이 적용되었다는 사실, 임대료 산정의 객관적 근거, 베나뷰티의 선행 투자와 권리 제공 등 당사가 사전에 설명한 핵심 내용은 충분히 반영되지 않았습니다. 나아가 사전 질의에 포함되지 않았던 사항에 대해서도 추가적인 사실확인이나 해명 요청 없이 보도되었습니다.당사는 이러한 취재 및 보도 경위에 비추어, 회사의 해명이 실질적으로 검토되기보다 사전에 설정된 보도 방향에 따라 기사가 작성·배포된 것은 아닌지 강한 의문을 갖고 있습니다. 이에 이번 보도에서 중요한 반대사실의 누락, 사실관계의 왜곡 및 명예훼손 여부를 면밀히 검토하여 정정보도청구, 반론보도청구, 손해배상청구 등 필요한 법적 조치에 나설 예정입니다.아티스트컴퍼니는 앞으로도 회사와 주주 여러분의 이익을 보호하고, 정확한 사실관계에 기초한 책임 있는 설명을 이어가겠습니다.감사합니다.2026년 11월 18일주식회사 아티스트컴퍼니태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr