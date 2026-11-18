사진 = 박진희 인스타그램

배우 박진희가 어머니가 오랫동안 모아온 화보에서 발견한 과거 사진을 공개했다.박진희는 최근 자신의 인스타그램에 "어머어머 이게 몇년 전 사진인거야…?!!! 이런 시절이 있었다니 ㅋㅋㅋㅋㅋ나 이때도 식물을 좋아했나봐🌱💚 엄마가 오래전 부터 수집해주셨던 화보 중..발견.내 오래전 날도 오늘도, 날 기억하려는 사람은 엄마뿐❣️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 박진희는 분홍색 꽃이 피어 있는 화분을 두 손으로 감싸 안은 채 카메라를 바라보고 있다. 머리를 높게 올려 묶은 박진희는 환한 미소와 또렷한 이목구비로 풋풋한 매력을 드러냈다. 자연스럽게 잡힌 주름이 돋보이는 아이보리색 의상에는 어깨와 앞부분을 따라 금빛 장식이 더해져 독특한 분위기를 자아낸다.특히 박진희는 화분을 품에 안고 단정한 자세로 서 있어 눈길을 끈다. 화사한 분홍빛 꽃과 부드러운 색감의 의상이 어우러진 가운데, 앳된 얼굴과 자연스러운 미소가 지금과는 또 다른 매력을 보여준다.이를 본 팬들은 "아기아기 하네요", "국민 첫사랑", "너무 예뻐", "매우 지적이고 아름다우십니당", "지금도 우아하고 예쁘지만 리즈시절 또한 정말 예쁘네요", "예뻐요" 등의 댓글을 달았다.박진희가 과거 사진을 통해 언급한 식물에 대한 애정은 평소 환경 보호를 실천하는 모습과도 맞닿아 있다. 박진희는 지난 3월 SBS '미운 우리 새끼'에 출연해 빗물을 모아 청소에 활용하고 냉난방 에너지를 절약하는 생활 습관을 공개했다. 당시 거주하는 아파트 단지에서 에너지 사용량이 가장 적은 가구로 선정된 경험을 전해 화제를 모았다.한편 박진희는 2026년 KBS 2TV 일일드라마 '붉은 진주'에서 쌍둥이 자매 김명희와 김단희 역을 맡아 1인 2역 연기를 선보이며 안방극장에 복귀했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr