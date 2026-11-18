그룹 핑클 출신 배우 성유리가 무죄를 확정받은 남편 안성현의 SNS 게시물에 '좋아요'를 누르며 공개적으로 응원했다. / 사진=SNS 갈무리

배우 성유리가 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

그룹 핑클 출신 배우 성유리가 무죄를 확정받은 남편 안성현의 SNS 게시물에 '좋아요'를 누르며 공개적으로 응원했다. 약 3년 8개월 만에 SNS 활동을 재개한 남편에게 반응을 보인 것으로, 오랜 법적 공방이 마무리된 이후 전해진 부부의 근황이다.지난 17일 프로골퍼 출신 안성현은 자신의 SNS에 운영 중인 골프 아카데미 소속 선수들의 성적을 소개하는 게시물을 게재했다. 안성현이 직접 게시물을 올린 것은 2023년 3월 이후 약 3년 8개월 만이다.해당 게시물에는 아내 성유리가 '좋아요'를 눌렀다. 성유리는 2022년 6월에도 남편의 게시물에 반응했으나 이후 올라온 게시물에는 별다른 공개 반응을 보이지 않았던 것으로 알려졌다. 이번에는 안성현의 무죄가 확정된 직후 남편의 SNS 활동 재개에 호응하면서 관심을 끌었다.앞서 대법원 2부는 지난 12일 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기)과 배임수재 혐의로 기소된 안성현에게 무죄를 선고한 원심을 확정했다. 검찰의 상고를 기각하면서 관련 재판은 마무리됐다.안성현은 2021년 사업가 강종현 씨로부터 특정 가상자산을 빗썸에 상장해 달라는 청탁과 함께 현금 30억 원과 고가의 명품 시계 등을 받은 혐의로 재판에 넘겨졌다. 이와 별개로 상장 청탁금 명목으로 20억 원을 받아 가로챈 혐의도 받았다.2024년 12월 1심 재판부는 일부 금품 수수와 사기 혐의를 유죄로 판단해 징역 4년 6개월을 선고하고 안성현을 법정구속했다. 그러나 지난 2월 항소심에서는 판단이 뒤집혔다. 재판부는 금품을 상장 청탁의 대가로 건넸다는 강 씨의 진술에 신빙성이 부족하고, 20억 원과 관련한 사기 혐의 역시 기망 행위가 충분히 입증되지 않았다고 봤다. 대법원도 원심 판단에 법리적 문제가 없다고 판단했다.성유리는 남편의 재판이 진행 중이던 2024년 1월 자신의 SNS를 통해 심경을 밝힌 바 있다. 당시 그는 "새해에는 한결같이 늘 그 자리에서 저를 믿어 주시고 사랑해 주시는 모든 분들에게 행복한 일, 웃을 일만 가득한 한 해가 되길 기도한다"고 전했다. 이어 "우리 가정이 겪고 있는 억울하고 힘든 일에 대한 진실이 밝혀지길 간절히 기도한다"며 남편을 둘러싼 의혹에 관한 입장을 간접적으로 표현했다. 이후 약 2년 10개월 만에 무죄 판결이 최종 확정됐고, 성유리는 남편이 새롭게 올린 게시물에 공개적으로 반응했다.성유리와 안성현은 2017년 결혼해 슬하에 쌍둥이 딸을 두고 있다. 성유리는 최근 이효리, 옥주현, 이진과 함께 핑클 완전체 활동을 준비하고 있다. 약 21년 만에 추진되는 이번 프로젝트를 통해 음악과 공연 등 다양한 활동을 선보일 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr