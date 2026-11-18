그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 앞둔 수험생들에게 응원의 메시지를 전했다.
엔하이픈은 지난 17일 공식 유튜브 채널에 '2027학년도 대학수학능력시험을 보는 엔진에게'라는 제목의 영상을 공개했다.
영상에서 멤버들은 오랜 시간 시험을 준비해 온 수험생들의 노력을 격려했다. 이들은 "힘들고 지치는 순간도 있었겠지만, 포기하지 않은 여러분들 모두 대단하다고 말씀드리고 싶다"며 박수를 보냈다.
이어 "차분하게 준비한 실력을 마음껏 발휘한다면 좋은 결과가 있을 것"이라며 "지금까지 해온 자신을 믿고 꼭 집중하시길 바란다"고 말했다.
시험 당일을 위한 당부도 덧붙였다. 멤버들은 수험표와 신분증을 빠뜨리지 말고 챙기라고 강조하며 "여러분의 모든 노력을 진심으로 응원하겠다"고 전했다. 영상 마지막에는 다 함께 "수능 대박!"을 외쳤다.
한편 엔하이픈은 오는 20일 스핀오프 싱글 'THE SIN : PARALLEL WORLD'(더 신 : 패러렐 월드)를 발매한다.
이에 앞서 지난 13일 공개된 타이틀곡 'I Want You'(아이 원트 유) 뮤직비디오는 16일 자 스포티파이 글로벌 일간 뮤직비디오 차트에서 1위를 차지했다. 유튜브에서는 14개 국가 및 지역의 인기 급상승 음악 순위에 진입했다.
신보에는 'I Want You'를 비롯해 'Don't Stop'(돈트 스톱), 'ILY Season'(아이러브유 시즌) 등 총 3곡이 수록된다. 음원은 오는 20일 오후 2시, 실물 음반은 23일 정오에 각각 발매된다.
윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr
엔하이픈은 지난 17일 공식 유튜브 채널에 '2027학년도 대학수학능력시험을 보는 엔진에게'라는 제목의 영상을 공개했다.
영상에서 멤버들은 오랜 시간 시험을 준비해 온 수험생들의 노력을 격려했다. 이들은 "힘들고 지치는 순간도 있었겠지만, 포기하지 않은 여러분들 모두 대단하다고 말씀드리고 싶다"며 박수를 보냈다.
이어 "차분하게 준비한 실력을 마음껏 발휘한다면 좋은 결과가 있을 것"이라며 "지금까지 해온 자신을 믿고 꼭 집중하시길 바란다"고 말했다.
시험 당일을 위한 당부도 덧붙였다. 멤버들은 수험표와 신분증을 빠뜨리지 말고 챙기라고 강조하며 "여러분의 모든 노력을 진심으로 응원하겠다"고 전했다. 영상 마지막에는 다 함께 "수능 대박!"을 외쳤다.
한편 엔하이픈은 오는 20일 스핀오프 싱글 'THE SIN : PARALLEL WORLD'(더 신 : 패러렐 월드)를 발매한다.
이에 앞서 지난 13일 공개된 타이틀곡 'I Want You'(아이 원트 유) 뮤직비디오는 16일 자 스포티파이 글로벌 일간 뮤직비디오 차트에서 1위를 차지했다. 유튜브에서는 14개 국가 및 지역의 인기 급상승 음악 순위에 진입했다.
신보에는 'I Want You'를 비롯해 'Don't Stop'(돈트 스톱), 'ILY Season'(아이러브유 시즌) 등 총 3곡이 수록된다. 음원은 오는 20일 오후 2시, 실물 음반은 23일 정오에 각각 발매된다.
윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr
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