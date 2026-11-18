그룹 엔하이픈 / 사진 제공=빌리프랩

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 앞둔 수험생들에게 응원의 메시지를 전했다.엔하이픈은 지난 17일 공식 유튜브 채널에 '2027학년도 대학수학능력시험을 보는 엔진에게'라는 제목의 영상을 공개했다.영상에서 멤버들은 오랜 시간 시험을 준비해 온 수험생들의 노력을 격려했다. 이들은 "힘들고 지치는 순간도 있었겠지만, 포기하지 않은 여러분들 모두 대단하다고 말씀드리고 싶다"며 박수를 보냈다.이어 "차분하게 준비한 실력을 마음껏 발휘한다면 좋은 결과가 있을 것"이라며 "지금까지 해온 자신을 믿고 꼭 집중하시길 바란다"고 말했다.시험 당일을 위한 당부도 덧붙였다. 멤버들은 수험표와 신분증을 빠뜨리지 말고 챙기라고 강조하며 "여러분의 모든 노력을 진심으로 응원하겠다"고 전했다. 영상 마지막에는 다 함께 "수능 대박!"을 외쳤다.한편 엔하이픈은 오는 20일 스핀오프 싱글 'THE SIN : PARALLEL WORLD'(더 신 : 패러렐 월드)를 발매한다.이에 앞서 지난 13일 공개된 타이틀곡 'I Want You'(아이 원트 유) 뮤직비디오는 16일 자 스포티파이 글로벌 일간 뮤직비디오 차트에서 1위를 차지했다. 유튜브에서는 14개 국가 및 지역의 인기 급상승 음악 순위에 진입했다.신보에는 'I Want You'를 비롯해 'Don't Stop'(돈트 스톱), 'ILY Season'(아이러브유 시즌) 등 총 3곡이 수록된다. 음원은 오는 20일 오후 2시, 실물 음반은 23일 정오에 각각 발매된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr