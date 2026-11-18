고소영이 엄마로서 고충을 털어놨다. / 사진='고소영' 유튜브 캡처

고소영이 엄마로서 고충을 털어놨다. / 사진='고소영' 유튜브 캡처

배우 고소영이 끝없는 자식 걱정으로 엄마의 고충을 털어놨다.지난 17일 유튜브 채널 '고소영'에는 '품절주의! 쇼핑퀸 고소영이 코스트코에서 쟁여두는 인생템'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 마트 장보기에 나선 고소영의 모습이 담겼다.고소영은 다양한 식재료를 살피며 밥상 차리기 고충도 고백했다. 고소영은 가족들의 입맛을 맞추는 일이 쉽지 않다며 "맨날 다른 걸 원한다. 된장찌개도 맨날 같은 걸 끓일 수 없다"고 토로했다.장보기를 마친 뒤 고소영은 9년간의 연기 공백기와 엄마로서의 삶을 비교했다. 그는 "작품 할 때는 캐릭터 대사만 외우고 한 가지 일에만 몰두한다"면서도 "근데 엄마들은 '자식 걱정은 언제 끝나냐'고 물어보면 '무덤 들어갈 때 끝나는 거'라고 하더라"고 말했다.자식들의 성장 단계에 따라 걱정거리도 바뀌었다. 고소영은 "어릴 때는 아플까 봐 걱정하고 커서 학교 진학 걱정하고, 졸업하면 취업해야 하지. 그러면 또 결혼해야 하지"라고 설명했다. 이어 "결혼해서는 결혼 생활 잘하는지 걱정되지. 끝이 없다"라고 덧붙여 현실 엄마 모습을 나타냈다.고소영은 끝없는 육아와 가사 걱정에도 긍정적인 마인드를 장착했다. 그는 "또 그런 거 안 하면 뭐 할 거냐. 인생에 그런 아무 걱정이 없으면"이라고 말했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr