이진우 씨는 법학적성시험(LEET·리트) 도입 19년 만에 최초로 전 영역 만점을 기록하며 주목받았다. / 사진=유튜브 채널 '지금백지연' 영상 캡처

아나운서 출신 방송인 백지연 측이 이진우 씨의 인터뷰 영상 공개를 잠정 연기했다. / 사진=유튜브 채널 '지금백지연' 영상 캡처

아나운서 출신 방송인 백지연이 인공지능(AI) 부정행위 의혹이 제기된 법학적성시험(LEET·리트) 최초 만점자 이진우 씨의 인터뷰 공개를 잠정 연기했다.16일 유튜브 채널 '지금백지연'에는 '리트 만점자 이진우 인터뷰 관련'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 해당 영상에는 당초 이날 공개할 예정이었던 인터뷰를 연기한 이유와 함께 지난 11일 촬영한 인터뷰 일부가 담겼다.약 1분 30초 분량의 영상에서 이씨는 자신의 공부법을 소개했다. 그는 전자기기 사용과 설탕 섭취를 줄이고 꾸준히 걷는 생활 습관을 실천했다고 밝혔다. 특히 "디지털 디톡스를 했다. 힘드니까 완전히 기절하게 됐다. 깊게 잘 자고 다음 날 또 걷고"라며 이러한 습관이 집중력 향상에 도움이 됐다고 설명했다.이씨는 어려운 패러글라이딩 관련 지문을 읽으며 자신의 학습 능력이 달라졌다는 사실을 체감했다고도 말했다. 백지연이 불과 3주 만에 이러한 변화가 가능했던 이유를 묻자 "그 3주가 짧아 보이지만 저는 그 모든 요소가 3주 동안 완벽하게 지켜졌다"고 답했다.백지연은 이씨의 공부법에 의문을 제기하기도 했다. 그는 과거에는 설탕이나 디지털 기기 없이 생활하는 사람이 많았다며 "그 시대 사람들은 다 공부를 잘해야 하지 않았을까"라고 반문했다.백지연 측은 영상 댓글을 통해 인터뷰 공개를 연기한 배경을 설명했다. 제작진은 "금일 공개 예정이었던 LEET 만점자 이진우님 인터뷰는 최근 관련 상황을 고려하여 업로드를 잠정 연기하기로 결정했다"고 밝혔다. 이어 "이번 결정은 현재 제기되고 있는 의혹에 대한 사실관계를 판단하거나 특정 입장을 표명하기 위한 것이 아니며 신중한 검토가 필요하다고 판단한 데 따른 것"이라고 강조했다.인터뷰를 진행하게 된 취지도 전했다. 제작진은 "사람들은 실패와 좌절을 딛고 일어선 이들의 이야기를 응원한다. 조건과 상황이 좋지 않아도 끝내 이겨내는 이야기에 목말라한다. 그래서 리트 만점으로 주목받은 이진우 님의 인터뷰를 녹화했다"고 설명했다.최근 불거진 논란에 대해서는 "세무사 시험의 부정행위로 예상치 못한 논란이 이어지고 있다. 관련된 모든 사실이 명명백백히 밝혀지기를 바란다"고 전했다. 이어 이씨가 직접 공개 검증에 나서겠다고 밝힌 점을 언급하며 "그 결과를 여러분과 함께 기다리며 출연자의 입장을 고려하여 오늘 예정된 업로드를 연기하기로 했다"고 덧붙였다. 인터뷰 공개 일정은 추후 안내할 예정이다.한편 이씨는 2027학년도 리트에서 언어이해와 추리논증 전 문항을 맞혀 시험 도입 이후 최초 만점자로 주목받았다. 그러나 최근 세무사 시험 수석 합격자가 AI를 활용한 부정행위를 인정하면서 이씨의 답안지를 둘러싸고도 온라인상에서 의혹이 제기됐다.이씨는 해당 의혹을 부인하며 공개 검증을 통해 자신의 실력을 입증하겠다는 입장이다. 오는 19일 수능 국어 영역 문제를 직접 풀고 전 과정을 생중계할 계획이라고 밝혔다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr