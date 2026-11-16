'Idol Till I Die' Season 2 Stills / GRID Entertainment

'Idol Till I Die' Season 2 Stills / GRID Entertainment

데뷔가 무산되는 아픔을 겪었던 5인의 연습생들이 신인개발 다큐멘터리 '죽어도 아이돌2'를 통해 정식 데뷔를 향한 마지막 재도전에 나선다.그리드엔터테인먼트와 방송인 유병재가 공동 대표로 있는 크리에이티브 스튜디오 블랙페이퍼가 공동 제작하는 '죽어도 아이돌 시즌2'(이하 '죽어도 아이돌2')는 16일 오후 7시 공식 유튜브 채널을 통해 대망의 1화를 공개한다.앞서 지난 13일 베일을 벗은 1화 선공개 영상에는 시즌1이 데뷔 없이 막을 내린 뒤 연습생들이 마주해야 했던 냉혹한 현실과 진솔한 속내가 고스란히 담겼다. 데뷔 무산 이후 캐나다와 중국 등 각자의 본국으로 돌아간 참가자들은 학업과 진로, 불투명한 미래에 대한 막막함 속에서 아이돌의 꿈을 접을지 깊이 고민했던 심경을 털어놨다. 이어 꿈을 포기하지 못한 채 한국으로 다시 돌아와 의기투합하는 모습이 포착되며 본편 서사에 대한 궁금증을 끌어올렸다.이번 시즌2에는 시즌1을 함께했던 기존 연습생 매튜, 루카스, 사무엘, 차이진신, 오준희 등 5인이 다시 뭉쳐 정식 데뷔를 목표로 의지를 다진다. 여기에 베일에 싸인 새로운 연습생들의 합류까지 예고되면서, 기존 멤버들과 새 얼굴들이 만들어낼 팀 구성과 색다른 케미스트리에 시선이 쏠린다. 프로그램은 단순한 퍼포먼스 경쟁을 넘어, 데뷔라는 하나의 목표를 향해 달려가는 청춘들의 치열한 준비 과정과 인간적인 성장을 밀도 있게 조명할 예정이다.본 방송에 앞서 연습생들은 이미 오프라인 무대를 통해 대중과 호흡하며 프로젝트의 재가동을 알렸다. 지난 10월 서울 반포 한강공원 달빛무지개분수 일대에서 거리 공연 '스트릿 스테이지 인 서울(STREET STAGE in SEOUL)'을 열고 자작곡을 포함한 생생한 라이브 무대를 선보인 것이다. 서울 버스킹을 성공적으로 마친 이들은 미국 로스앤젤레스와 태국 방콕 등 해외 주요 도시로 무대를 넓혀 글로벌 관객들에게도 눈도장을 찍었다.한편 총 8부작으로 기획된 '죽어도 아이돌2'는 매주 월요일 오후 7시 공식 유튜브 채널에서 공개되며, 오는 25일부터는 글로벌 플랫폼 엠넷 플러스(Mnet Plus)를 통해서도 만나볼 수 있다. 최종 데뷔 조 인원과 정식 데뷔 일정은 아직 확정되지 않았다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr