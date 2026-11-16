사진 = 9기 옥순 인스타그램

사진 = 9기 옥순 인스타그램

사진 = 9기 옥순 인스타그램

사진 = 9기 옥순 인스타그램

'나는솔로' 9기 옥순이 세련된 겨울 패션과 청순한 미모를 공개했다.9기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 카메라 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 9기 옥순은 회색 터틀넥 상의에 검은색 더블 버튼 코트를 걸치고 벽 앞에 서서 카메라를 바라보고 있다. 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 은은한 미소를 짓고 있으며, 코트 아래로 살짝 드러난 짧은 치마와 검은색 스타킹이 단정하면서도 여성스러운 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 9기 옥순은 양손을 코트 주머니에 넣고 고개를 살짝 기울인 채 카메라와 눈을 맞추고 있다. 어깨에 멘 베이지색 가방이 어두운 의상에 포인트를 더했으며, 부드럽게 흘러내린 머리카락과 또렷한 이목구비가 청순한 매력을 돋보이게 한다.또 다른 사진에서 9기 옥순은 코트 깃을 입가까지 끌어올린 채 한쪽을 바라보며 귀여운 포즈를 취했다. 양손으로 옷깃을 잡은 모습과 동그랗게 뜬 눈이 사랑스러운 분위기를 더하며 얼굴을 반쯤 가린 채 드러낸 맑은 눈매가 시선을 끈다.마지막 사진에서 9기 옥순은 한 손에 휴대전화를 들고 정면을 바라보며 자연스러운 일상 모습을 보여준다. 목까지 올라오는 검은색 코트에 짧은 치마와 검은색 스타킹을 매치해 늘씬한 각선미를 드러냈으며 차분하게 내려오는 긴 머리와 수수한 메이크업이 청초한 비주얼을 완성했다.이를 본 팬들은 "예뿌다", "왤케이쁘세여", "너무 예뻐", "아오 곱다 고와", "그만좀 이쁘세요", "너어~~~무이쁨" 등의 댓글을 달았다.앞서 9기 옥순은 외국계 광고회사 퇴사 소식과 함께 새로운 회사로의 이직을 준비 중인 근황을 공개해 관심을 모았다. 이후 SNS를 통해 여행과 일상 사진을 공유해 왔으며, 지난 10월에는 일상에 몰입하며 행복을 느끼는 한편 밀린 브이로그에 대한 고민을 털어놓기도 했다. 최근에는 미술관을 방문한 모습에 이어 이번 겨울 코트 스타일링까지 공개하며 다양한 일상을 전하고 있다.한편 9기 옥순은 ENA·SBS Plus '나는 SOLO'와 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'에 출연해 얼굴을 알렸으며, 현재 SNS를 통해 팬들과 꾸준히 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr