사진 = 문근영 인스타그램

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사진 = 문근영 인스타그램

사진 = 문근영 인스타그램

배우 문근영이 다채로운 표정이 담긴 셀카를 공개하며 방송 시청을 독려했다.문근영은 최근 자신의 인스타그램에 "오늘 밤 10시에 만나요🤗"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 문근영은 강렬한 레드 컬러 재킷을 입고 카메라를 정면으로 바라보고 있다. 검은 머리를 뒤로 묶고 양옆에 잔머리를 자연스럽게 늘어뜨린 모습으로, 또렷한 눈매와 은은한 핑크빛 메이크업이 어우러져 단아한 미모를 드러냈다.이어진 사진에서 문근영은 입술을 살짝 내밀고 커다란 눈을 동그랗게 뜬 채 귀여운 표정을 짓고 있다. 얼굴을 가득 채운 초근접 구도에서도 맑은 피부와 뚜렷한 이목구비가 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 문근영은 한쪽 눈을 감고 입꼬리를 살짝 올리며 장난스러운 윙크를 선보였다. 부드럽게 올라간 입꼬리와 사랑스러운 표정이 특유의 동안 비주얼을 더욱 돋보이게 한다.마지막 사진에서 문근영은 카메라를 응시하며 환한 미소를 짓고 있다. 자연스럽게 드러난 보조개와 생기 있는 표정이 어우러져 밝고 사랑스러운 매력을 자아냈다.이를 본 팬들은 "점점 더 예뻐지는근영", "행복하세요", "너무 예뻐", "새로운 한 주도 힘내봐요", "국민 여동생 이직도 폭풍 성장중", "언제나 열심히 노력하는 모습 응원하고 싶었어요" 등의 댓글을 달았다.한편 아역배우로 데뷔해 25년 넘게 사랑 받아 온 배우 문근영이 출연하는 SBS '우리들의 발라드2'는 방송에서 세미파이널 진출을 향한 3라운드 듀엣 미션을 선보인다. 문근영은 매주 월요일 오후 10시 방송되는 SBS '우리들의 발라드2'에서 탑백귀 대표단으로 활약하며 참가자들의 무대를 함께하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr