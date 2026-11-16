브리트니 스피어스가 자신의 SNS에 파격적인 퍼포먼스를 담은 영상을 올렸다. / 사진=브리트니 스피어스 SNS

팝스타 브리트니 스피어스가 양손에 칼을 들고 춤추는 영상을 공개해 눈길을 끌었다.브리트니 스피어스는 16일(현지시간) 자신의 SNS에 "이 칼로 10번의 퍼포먼스를 했다. 의상만 4벌이었다"는 글과 함께 짧은 영상을 게재했다. 영상 속 그는 빨간색 물방울무늬 상의와 흰색 비키니 하의를 입고 집 안에서 춤을 추고 있다. 양손에는 커다란 주방용 칼처럼 보이는 물건을 들고 있다.브리트니 스피어스는 음악에 맞춰 머리카락을 흔들고 양손에 든 칼 모양의 물건을 얼굴 앞에서 교차시키는 등 다양한 동작을 선보였다. 팔을 빠르게 움직이며 춤을 이어가는 모습이 시선을 사로잡았다.그는 영상과 함께 춤을 추면서 느낀 감정도 전했다. 브리트니 스피어스는 "내 두 손으로 소리를 냈을 때 거실 전체가 크게 울리는 게 정말 멋졌다"며 "내가 뭘 하고 있는지도 몰랐지만 그 소리가 좋았다"고 밝혔다.브리트니 스피어스가 칼을 들고 춤추는 영상을 올린 것은 이번이 처음이 아니다. 그는 2023년에도 비슷한 영상을 공개했으며 당시 그의 안전을 우려한 신고가 접수돼 경찰이 자택을 방문하는 소동이 벌어졌다.논란이 일자 당시 브리트니 스피어스는 영상에 사용한 칼이 실제 흉기가 아니라고 해명했다. 그는 "진짜 칼이 아니니 걱정하지 말라. 핼러윈이 다가오고 있다"며 팬들을 안심시켰다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr