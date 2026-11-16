김정영이 '닥터X'에서 유미경을 연기했다. / 사진='닥터X : 하얀 마피아의 시대' 방송 화면 캡처

김정영이 '닥터X'에서 유미경을 연기했다. / 사진='닥터X : 하얀 마피아의 시대' 방송 화면 캡처

배우 김정영이 '닥터X'에서 김지원에게 의사로서 조언을 건네는 선배 역할을 맡은 가운데, 종영 소감을 밝혔다.김정영은 지난 14일 종영한 SBS 드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X')에서 의사 용역 소개소 소속 유미경 역을 맡았다. '닥터X'는 부조리한 의료 권력에 맞서는 천재 외과의 계수정(김지원 분)의 이야기를 그린 메디컬 드라마다.유미경은 장희숙(이정은 분)이 이끄는 의사 용역 소개소의 일원으로 등장했다. 오랜 경험을 바탕으로 환자의 상태를 판단하고, 주변 사람들의 상황을 살피며 동료들을 도왔다. 환자를 치료할 때는 의사로서의 원칙을 지키려는 모습을 보이기도 했다.유미경은 계수정의 곁에서 동료이자 조력자 역할을 했다. 계수정이 어려움을 겪을 때마다 조언을 건넸고, 환자를 대하는 태도와 의사로서 지켜야 할 책임에 관해서도 이야기했다. 때로는 선배 의사로서 계수정이 나아갈 방향을 짚어주기도 했다.장희숙을 비롯한 소개소 식구들과의 관계도 그려졌다. 유미경은 각자의 사정을 안고 모인 동료들과 함께 일하며 서로를 챙겼다. 병원 안팎에서 문제가 생길 때는 소개소 구성원들과 힘을 합쳐 해결하려 했다.'닥터X'는 지난 14일 최종회에서 닐슨코리아 전국 가구 기준 15.2%의 시청률을 기록하며 종영했다. 첫 방송부터 11.4%로 두 자릿수 시청률을 기록한 데 이어 6회에서는 자체 최고 시청률인 19.5%를 달성했다. 넷플릭스 글로벌 비영어 TV쇼 부문에서도 2주 연속 1위를 차지했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr