'2026 MAMA AWARDS(2026 마마 어워즈)'가 개최를 나흘 앞뒀다. / 사진제공=CJ ENM

'2026 MAMA AWARDS(2026 마마 어워즈)'가 개최를 나흘 앞뒀다. / 사진제공=CJ ENM

CJ ENM의 K팝 시상식 '2026 MAMA AWARDS(2026 마마 어워즈)'가 개최를 나흘 앞뒀다. 일본 오사카 도심 곳곳에서 팬 참여형 행사 'MAMA FAN FESTA(마마 팬 페스타)'가 진행 중인 가운데, 오는 20일과 21일 본 시상식이 열린다.'2026 MAMA AWARDS'는 오는 20일과 21일 양일간 일본 교세라 돔 오사카에서 개최된다. 올해는 'A MUSIC INTERSTELLAR(뮤직 인터스텔라)'를 콘셉트로 360도 무대와 다양한 세대의 아티스트들이 참여하는 공연을 선보일 예정이다.이번 시상식에서는 K팝 아티스트뿐 아니라 예술, 영화, 애니메이션, 기술 등 여러 분야를 결합한 협업 무대도 준비하고 있다. 특히 K아트 분야 예술가와의 첫 협업을 비롯해 다양한 장르를 아우르는 공연을 예고했다.본 시상식에 앞서 지난 9일부터는 오사카 도심에서 'MAMA FAN FESTA'가 진행되고 있다. 올해 처음 마련된 행사로, 팬들이 온오프라인에서 참여할 수 있는 체험 행사를 중심으로 구성됐다. 오사카의 대표적인 관광 명소인 헵파이브(HEP FIVE)에서는 대관람차를 활용한 체험 프로그램과 포토존을 운영하고 있다. 미도스지(MIDOSUJI) 거리에는 일루미네이션과 함께 시상식 배너가 설치됐다. 오사카 곳곳에 숨겨진 아티스트의 무대 힌트를 찾는 '스포일러 퀘스트'도 진행 중이다.오는 19일부터는 오사카 난바광장에 팬들을 위한 오프라인 커뮤니티 공간이 운영된다. 현장에는 '웰컴 스테이션', '스타 터치 스테이션', '백스테이지 캠', '팬 커뮤니티 라운지', '레드카펫 포토존' 등 체험형 부스가 설치될 예정이다. 팬들이 시상식에 앞서 다양한 프로그램에 참여하고 교류할 수 있도록 구성했다.'MAMA FAN FESTA'는 시상식 마지막 날인 21일까지 오사카 주요 거점과 엠넷플러스에서 이어진다. '2026 MAMA AWARDS' 본식 역시 엠넷플러스를 비롯한 주요 글로벌 디지털 플랫폼을 통해 전 세계에 생중계된다. 글로벌 결제 기술 기업 비자(Visa)가 타이틀 스폰서로 참여한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr