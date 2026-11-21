최근 배우 신수호와 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 만나 넷플릭스 시리즈 '들쥐'에 관한 다양한 이야기를 나눴다. / 사진제공=935엔터테인먼트

최근 배우 신수호와 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 만나 넷플릭스 시리즈 '들쥐'에 관한 다양한 이야기를 나눴다. / 사진제공=935엔터테인먼트

배우 신수호가 부모님의 반대에도 연기의 꿈을 포기하지 않았던 과거와 롤모델 오정세를 직접 만난 일화를 전했다.최근 신수호는 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 만나 넷플릭스 시리즈 '들쥐'를 비롯해 배우로서 걸어온 길에 관한 다양한 이야기를 나눴다.지난 8월 공개된 '들쥐'는 자신의 모든 것을 빼앗은 정체불명의 인물을 추적하면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 신수호는 극 중 형사 한창우 역을 맡아 이규형, 류준열, 설경구 등과 호흡을 맞췄다.이날 신수호는 배우를 꿈꾸기 전 평범한 직장인의 삶을 생각했다고 밝혔다. 그는 "원래는 안정적으로 살아가는 일반 직장인의 모습을 생각했던 것 같다. 부모님이 연기하는 것을 많이 반대하셔서 배우에 대한 꿈을 묻어뒀던 부분도 있었다"고 털어놨다.그러나 연기에 대한 마음은 쉽게 접을 수 없었다. 신수호는 "성인이 돼서도 하고 싶은 일을 하지 못한다면 어떨까 하는 생각이 들었다. 내가 사는 인생이라면 하고 싶은 걸 하는 게 가장 좋은 방법이지 않을까 싶었다"며 "부모님이 고등학교 내내 반대하셨지만 결국 제 진심이 통한 것 같다"고 회상했다.그렇게 배우의 길에 들어선 신수호가 연기할 때 가장 중요하게 생각하는 것은 작품 전체의 흐름이다. 그는 "어떤 장면에서 욕심을 많이 내다 보면 그 장면의 흐름을 망칠 수도 있다고 생각한다"며 "모든 장면에는 담고 있는 의미가 있다. 나를 돋보이게 하기 위해 장면이 가진 의미를 망치는 것은 지양하려고 한다"고 자신의 연기 철학을 밝혔다.롤모델로는 배우 오정세와 같은 소속사 선배인 남궁민을 꼽았다. 신수호는 "남궁민 선배님은 연기할 때 날카롭고 샤프하면서도 나긋나긋한 부분이 있는 것 같다. 부드러우면서도 날카로운 모습이 인상적이다"라고 말했다.이어 오정세에 대해서는 "대사를 해석하는 방식이 정말 인상 깊다. 그냥 흘려넘길 수도 있는 대사가 킬링 포인트가 되는 순간이 있더라"며 "영화 '남자사용설명서'를 봐도 대사를 본인만의 방식으로 재미있게 해석하신다. 그런 부분에서 롤모델로 삼게 됐다"고 설명했다.특히 신수호는 현재 촬영 중인 MBC 드라마 '라인의 법칙'을 통해 오랫동안 롤모델로 꼽아온 오정세와 만났다. 그는 "회식 자리에서 오정세 선배님께 롤모델이라고 말씀드렸는데 처음에는 믿지 않으시더라"며 "워낙 롤모델이라고 이야기하는 사람들이 많지 않았겠나. 그래서 선배님의 필모그래피를 쭉 읊어드렸더니 그제야 '진짜 맞구나' 하고 믿어주셨다"고 웃었다.실제로 만난 오정세의 모습은 신수호에게 또 다른 자극이 됐다. 그는 "오정세 선배님은 캐릭터의 스펙트럼이 굉장히 넓고 외향적인 이미지가 강하다고 생각했는데, 실제로 뵈니 조용하고 진중한 부분도 있더라"며 "그 모습을 보면서 나도 저런 배우가 될 수 있겠다는 생각이 들었다. 어떻게 보면 제게 길을 터준 선배님이라고 할 수 있다"고 존경심을 드러냈다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr