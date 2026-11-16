그룹 베이비돈크라이 / 사진 제공=피네이션

그룹 베이비돈크라이(Baby DONT Cry)가 가수 크러쉬와 함께한 신곡 녹음 과정을 공개했다.베이비돈크라이는 지난 15일 공식 SNS를 통해 새 디지털 싱글 'Replay'(리플레이)의 녹음 비하인드 영상을 선보였다. 영상에는 멤버들이 처음 곡을 듣는 순간부터 크러쉬의 디렉팅을 받으며 녹음하는 모습까지 담겼다.영상은 멤버들이 'Replay'의 가이드 음원을 듣는 장면으로 시작된다. 멤버들은 노래가 흘러나오자 목소리의 주인공이 크러쉬라는 사실을 알아채고 놀라는 반응을 보였다.이어진 녹음 현장에서는 크러쉬가 멤버들의 가창을 직접 지도했다. 크러쉬는 곡의 작사와 작곡에 참여한 데 이어 녹음 과정에서도 발성과 표현 방식 등에 의견을 전했다. 멤버들은 피드백을 반영해 같은 구간을 다시 부르며 곡을 완성해 나갔다.앞서 크러쉬는 지난 12일 피네이션 공식 SNS를 통해 자신이 직접 부른 약 1분 분량의 'Replay' 가이드 음원을 공개하기도 했다.'Replay'는 투스텝 개러지 리듬을 바탕으로 한 R&B 곡이다. 쉽게 잊히지 않는 기억과 반복되는 감정을 가사에 담았으며, 싸이가 총괄 프로듀싱을 맡고 크러쉬가 작사와 작곡에 참여했다.베이비돈크라이는 음악방송과 예능 프로그램을 오가며 신곡 활동을 이어가고 있다. 지난 13일 공개된 SBS '무엇이든 해줄지니-비서진' 예고 영상에도 등장했다.해당 영상에서는 소속사 선배인 화사가 연습실에서 베이비돈크라이와 우연히 마주치는 모습이 담겼다. 화사는 공연을 준비 중인 후배들에게 응원의 말을 건넸다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr