그룹 롱샷 / 사진 제공=모어비전

그룹 롱샷(LNGSHOT)의 명동 버스킹 공연이 예상보다 많은 인파가 몰리면서 취소됐다.롱샷은 16일 오후 2시 50분께 서울 중구 명동예술극장 앞에서 '길거리데이트'와 함께 버스킹 공연을 진행할 예정이었다. 그러나 현장에 예상보다 많은 인파가 몰리면서 안전상의 이유로 공연이 취소됐다.이날 길거리데이트 측은 공식 SNS를 통해 "금일 명동 버스킹은 예상보다 많은 인파가 몰려 관객 여러분의 안전을 위해 부득이하게 취소됐다"고 밝혔다.이어 "현장에 방문해 주신 분들께 양해 부탁드리며, 안전사고 예방을 위해 스태프의 안내에 협조해 주시기 바란다"고 당부했다.앞서 롱샷의 명동 버스킹 소식이 알려지면서 팬들 사이에서 관심이 모였다. 공연을 보기 위해 일찍부터 현장을 찾은 팬들도 있었지만, 갑작스러운 취소로 발길을 돌려야 했다.팬들 사이에서는 안전을 위한 취소 결정에 공감하면서도 유동 인구가 많은 명동 한복판에서 공연을 기획한 만큼 사전에 인파 관리 대책을 충분히 마련했어야 한다는 아쉬움도 나왔다.현재까지 대체 공연이나 일정 변경에 대한 추가 공지는 없는 상태다.한편 롱샷은 지난 10일 두 번째 EP 'S.W.I.S.H.'(스위시)를 발매했다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr