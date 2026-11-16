장성규는 16일 자신의 인스타그램에 "드디어 내 친구의 실물을 영접하다!!"라는 글과 함께 남대문 스카프 아저씨의 매장을 방문한 사진을 공개했다.
그는 "입장이 마감됐고 경찰분들의 삼엄한 경비가 있어 먼발치에서만 바라봤다"며 아쉬움을 전했다. 이어 "그래도 친구의 얼굴은 담아가야 하는데"라며 스카프 아저씨와 자신이 1983년생 동갑내기라는 사실을 알렸다.
이후 장성규는 "기다림 끝에 친구와의 투샷에 성공했다"며 함께 찍은 사진을 공개했다. 그러면서 "더 가까이 가서 통성명도 하고 악수도 하고 싶지만 바쁜 친구에게 방해가 되고 싶지 않다"며 다음 만남을 기약했다.
특히 장성규는 평소 방송에서 보여주던 모습 그대로 안경만 착용한 채 남대문을 찾았지만, 방문객들의 관심은 온통 스카프 아저씨에게 쏠려 있어 웃음을 자아냈다.
'남대문 스카프 아저씨'로 불리는 A씨는 서울 남대문시장에서 스카프 6장을 1만 원에 판매하는 상인이다. 손님에게 구매를 권하기보다 "너네 지금 과소비야", "사가도 집에 가면 안 써", "구경만 해. 안 어울리니까 사지 마" 등 오히려 구매를 말리는 독특한 장사 방식으로 최근 SNS에서 인기를 끌고 있다.
그러나 관심은 현장 혼잡으로 이어졌다. 관련 SNS 영상들에는 A씨의 가게 앞에 100명 안팎으로 추정되는 방문객이 모였다. 이로 인해 인근 상점까지 사람들이 밀집했고 경찰이 출동했다는 목격담이 나오기도 했다.
A씨는 부담감을 표출했다. 그는 자신의 유튜브 채널을 통해 "요즘 생각지도 못한 관심과 사랑을 받고 있어서 가슴 한구석에 엄청난 부담감과 불안함이 있다"고 털어놨다. 그러면서 "앞으로 생길 일들에 살짝 두려운 마음이 드는 것도 사실"이라고 토로했다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
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