영화 '실연당한 사람들을 위한 일곱 시 조찬모임'이 12월 30일 개봉한다. / 사진제공=바이포엠스튜디오

'실연당한 사람들을 위한 일곱 시 조찬모임'의 포스터가 공개됐다. / 사진제공=바이포엠스튜디오

'실연당한 사람들을 위한 일곱 시 조찬모임'의 예고편이 공개됐다. / 사진제공=바이포엠스튜디오

수지, 이진욱이 주연을 맡은 영화 '실연당한 사람들을 위한 일곱 시 조찬모임'(실조찬)이 오는 12월 30일 개봉한다. 극 중 둘은 이별의 상처를 안고 만난다.영화 '실연당한 사람들을 위한 일곱 시 조찬모임'(감독 임선애) 측은 16일 개봉일 확정 소식과 함께 '조찬모임' 포스터와 메인 예고편을 공개했다.'실연당한 사람들을 위한 일곱 시 조찬모임'은 헤어짐의 상처를 안고 특별한 모임에 참석한 사강(수지 분)과 지훈(이진욱 분)이 우연히 뒤바뀐 이별의 흔적을 찾아 나서며 진짜 이별과 마주하는 이야기를 그린 작품이다.공개된 포스터에는 오전 7시, 실연당한 사람들이 모이는 조찬모임에 참석한 사강과 지훈의 모습이 담겼다. 두 사람은 담담하면서도 쓸쓸한 표정으로 서로 다른 이별의 아픔을 드러낸다. 여기에 "모두가 마음껏 슬퍼하기 위해서 이곳에 왔는지도 모르겠어요"라는 문구가 더해져 두 사람의 사연에 대한 궁금증을 높인다.메인 예고편은 연인과의 관계를 끝내는 사강의 모습으로 시작한다. 각자의 사연을 안고 조찬모임을 찾은 사강과 지훈은 우연히 서로의 실연 기념품이 뒤바뀌면서 얽히게 된다.사강은 지훈의 지난 연애 흔적이 담긴 롤라이 카메라를 가지고 자리를 떠나고, 지훈은 자신의 물건을 되찾기 위해 나선다. 두 사람의 만남 사이로 "당신들은 어떤 사랑을 했나요?", "미련이었을까요?"라는 대사가 이어지며 끝난 관계를 돌아보게 한다.수지는 이별 후에도 쉽게 정리되지 않는 감정을 간직한 사강 역을 맡았다. 복잡한 심경과 미묘한 감정의 변화를 눈빛과 표정으로 표현할 예정이다. 이진욱은 지나간 관계를 놓지 못한 채 자신의 진심을 되짚는 지훈을 연기한다.연출은 영화 '69세', '세기말의 사랑'을 선보인 임선애 감독이 맡았다. 이번 작품에서는 관계가 끝난 뒤에도 남아 있는 감정과 이별을 받아들이는 과정을 그린다.수지와 이진욱이 호흡을 맞춘 '실연당한 사람들을 위한 일곱 시 조찬모임'은 오는 12월 30일 극장에서 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr