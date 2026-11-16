가수 웬디/사진제공=어센드

가수 웬디가 네 번째 미니앨범 발매를 앞두고 서로 다른 분위기의 콘셉트 사진과 영상을 선보였다.웬디는 지난 12일부터 16일까지 공식 SNS에 미니 4집 'Gleam Hour'(글림 아워)의 콘셉트 포토와 필름을 차례로 게재했다. 이번에 공개된 콘텐츠는 'Dusk'와 'Blue Hour' 두 가지 콘셉트로 구성됐다.'Dusk' 콘셉트 사진에서 웬디는 따뜻한 색감의 조명이 비치는 공간에 등장한다. 풍성한 흰색 드레스에 얇은 베일을 매치해 부드러운 분위기를 연출했다. 빛이 은은하게 퍼지는 배경과 차분한 표정도 사진의 특징이다. 웬디는 카메라를 바라보거나 시선을 다른 곳으로 돌리는 등 다양한 자세를 취했다.'Blue Hour'에서는 앞선 사진과 다른 스타일링을 시도했다. 푸른색 조명으로 채워진 공간에서 짧은 검은색 머리와 어두운 색상의 의상을 선보였다. 따뜻한 색감을 강조했던 'Dusk'와 달리 차가운 색조를 중심으로 화면을 구성했다. 웬디는 표정과 시선을 절제해 두 콘셉트의 분위기에 차이를 뒀다.두 가지 콘셉트를 연결하는 영상 'Dusk to Blue Hour'도 공개됐다. 영상은 따뜻한 조명이 비치는 장면에서 시작해 점차 푸른색 공간으로 바뀌는 과정을 담았다. 서로 다른 시간대의 빛을 활용해 분위기가 전환되는 모습을 보여준다.영상에는 시계 초침 소리와 함께 'Stay in the Light'라는 문구가 등장한다. 시간의 흐름과 빛의 변화를 중심으로 구성된 이번 앨범의 콘셉트를 시각적으로 표현한 장치다.웬디는 사진과 영상에서 조명과 의상, 헤어스타일을 달리해 상반된 모습을 보여줬다. 'Dusk'에서는 긴 드레스와 베일을 활용한 스타일링을, 'Blue Hour'에서는 짧은 머리와 어두운 의상을 선택했다. 표정과 시선 처리에도 차이를 두면서 온미녀의 모습과 냉미녀의 모습 모두를 보여뒀다.네 번째 미니앨범 'Gleam Hour'는 지나온 모든 시간이 각기 다른 방식으로 빛난다는 의미를 담았다. 타이틀곡 'Before Sunrise'(비포 선라이즈)를 포함해 총 6곡이 수록된다. 웬디는 앨범에 실린 전곡의 프로듀싱에 참여했다.한편 웬디는 오는 23일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 미니 4집 'Gleam Hour'를 발매할 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr