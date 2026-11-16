그룹 라이즈(RIIZE)와 버추얼 아이돌 그룹 플레이브(PLAVE)가 처음으로 협업곡을 선보인다.
라이즈와 플레이브는 오는 30일 정오 컬래버레이션 싱글 'Lowkey'(로우키)를 발매한다. 음원과 뮤직비디오가 동시에 공개되며, 라이즈 여섯 멤버와 플레이브 다섯 멤버가 모두 참여한다.
두 팀은 2023년 데뷔했다는 공통점이 있지만 활동 방식은 다르다. 라이즈는 실제 멤버들이 무대에 오르는 그룹인 반면, 플레이브는 가상 캐릭터를 통해 음악과 퍼포먼스를 선보이는 버추얼 아이돌이다. 이번 협업은 서로 다른 방식으로 활동해 온 두 팀이 하나의 곡에서 만난다는 점에서 눈길을 끈다.
신곡 'Lowkey'는 하우스를 기반으로 UK 개러지 리듬의 신시사이저와 묵직한 베이스, 그루브 있는 드럼 사운드를 결합한 댄스곡이다. 두 그룹의 서로 다른 음색이 한 곡에 담길 예정이다.
작사가 켄지(KENZIE)가 참여한 가사에는 서로 다른 세계에 있던 두 사람이 우연히 만나 자신들만의 새로운 세계를 만들어가는 사랑 이야기를 담았다. 두 그룹의 협업이라는 설정을 곡의 내용에도 반영했다.
앞서 지난 15일 열린 '2026 멜론뮤직어워드(MMA 2026)'에서는 'Lowkey' 뮤직비디오의 일부 장면이 깜짝 공개됐다. 이어 16일 두 팀의 공식 SNS를 통해 협업을 알리는 포스터가 공개됐다.
라이즈와 플레이브의 첫 협업곡 'Lowkey'는 오는 30일 정오 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.
윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr
라이즈와 플레이브는 오는 30일 정오 컬래버레이션 싱글 'Lowkey'(로우키)를 발매한다. 음원과 뮤직비디오가 동시에 공개되며, 라이즈 여섯 멤버와 플레이브 다섯 멤버가 모두 참여한다.
두 팀은 2023년 데뷔했다는 공통점이 있지만 활동 방식은 다르다. 라이즈는 실제 멤버들이 무대에 오르는 그룹인 반면, 플레이브는 가상 캐릭터를 통해 음악과 퍼포먼스를 선보이는 버추얼 아이돌이다. 이번 협업은 서로 다른 방식으로 활동해 온 두 팀이 하나의 곡에서 만난다는 점에서 눈길을 끈다.
신곡 'Lowkey'는 하우스를 기반으로 UK 개러지 리듬의 신시사이저와 묵직한 베이스, 그루브 있는 드럼 사운드를 결합한 댄스곡이다. 두 그룹의 서로 다른 음색이 한 곡에 담길 예정이다.
작사가 켄지(KENZIE)가 참여한 가사에는 서로 다른 세계에 있던 두 사람이 우연히 만나 자신들만의 새로운 세계를 만들어가는 사랑 이야기를 담았다. 두 그룹의 협업이라는 설정을 곡의 내용에도 반영했다.
앞서 지난 15일 열린 '2026 멜론뮤직어워드(MMA 2026)'에서는 'Lowkey' 뮤직비디오의 일부 장면이 깜짝 공개됐다. 이어 16일 두 팀의 공식 SNS를 통해 협업을 알리는 포스터가 공개됐다.
라이즈와 플레이브의 첫 협업곡 'Lowkey'는 오는 30일 정오 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.
윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr
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