그룹 라이즈 X 플레이브 싱글 'Lowkey' 포스터./ 사진 제공=SM엔터테인먼트, VLAST

그룹 라이즈(RIIZE)와 버추얼 아이돌 그룹 플레이브(PLAVE)가 처음으로 협업곡을 선보인다.라이즈와 플레이브는 오는 30일 정오 컬래버레이션 싱글 'Lowkey'(로우키)를 발매한다. 음원과 뮤직비디오가 동시에 공개되며, 라이즈 여섯 멤버와 플레이브 다섯 멤버가 모두 참여한다.두 팀은 2023년 데뷔했다는 공통점이 있지만 활동 방식은 다르다. 라이즈는 실제 멤버들이 무대에 오르는 그룹인 반면, 플레이브는 가상 캐릭터를 통해 음악과 퍼포먼스를 선보이는 버추얼 아이돌이다. 이번 협업은 서로 다른 방식으로 활동해 온 두 팀이 하나의 곡에서 만난다는 점에서 눈길을 끈다.신곡 'Lowkey'는 하우스를 기반으로 UK 개러지 리듬의 신시사이저와 묵직한 베이스, 그루브 있는 드럼 사운드를 결합한 댄스곡이다. 두 그룹의 서로 다른 음색이 한 곡에 담길 예정이다.작사가 켄지(KENZIE)가 참여한 가사에는 서로 다른 세계에 있던 두 사람이 우연히 만나 자신들만의 새로운 세계를 만들어가는 사랑 이야기를 담았다. 두 그룹의 협업이라는 설정을 곡의 내용에도 반영했다.앞서 지난 15일 열린 '2026 멜론뮤직어워드(MMA 2026)'에서는 'Lowkey' 뮤직비디오의 일부 장면이 깜짝 공개됐다. 이어 16일 두 팀의 공식 SNS를 통해 협업을 알리는 포스터가 공개됐다.라이즈와 플레이브의 첫 협업곡 'Lowkey'는 오는 30일 정오 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr