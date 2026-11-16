축구 감독 출신 최용수가 첫 고정 리얼 버라이어티 예능에 도전하며 외박에 대한 기대감을 나타냈다.
오는 30일 첫 방송되는 TV CHOSUN 새 예능 '어른왕자'는 어른이지만 마음은 철없는 남자들이 사소한 꿈을 함께 이뤄가는 리얼 버라이어티다. 앞서 이경규가 '어른왕자'에서의 도전을 '라스트 댄스'라고 밝힌 데 이어 두 번째 멤버 최용수의 티저 영상이 공개됐다.
영상은 집안일을 도맡아 해온 최용수가 "난 좀 놀아야 돼"라고 외치는 장면으로 시작한다. 촬영을 계기로 집을 나갈 생각에 최용수는 "1박 2일이면 좋지. 2박 3일이면 환장하지"라며 들뜬 모습을 보였다. 외박이 꿈이라는 최용수의 선언에 가족들은 당황한 반응을 보였고, 최용수는 촬영장에서 "어디 좀 갈 데 없냐"고 묻거나 첫 단체 예능 촬영에 "너무 설렌다"며 즐거워했다.
앞서 최용수는 지난 6월 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해 since 2014'에 출연해 성적 부진으로 감독직에서 경질된 뒤 집에서 지내는 근황을 전한 바 있다. 당시 그는 자신을 '하우스 엔터' 대표라고 소개하며 세탁, 청소, 집안 관리, 아이들 등하원 라이딩을 담당하고 있다고 밝혔다. 또한 냉장고 속 음식도 자신의 것이 아닌 아이들 중심으로 바뀌며 집안 내 위상이 떨어졌다고 털어놨다.
집안일을 전담하던 '하우스 엔터' 대표 생활을 잠시 내려놓고 첫 고정 예능 멤버로 합류한 최용수가 '어른왕자'에서 어떤 모습을 보여줄지 관심이 모인다.
TV CHOSUN '어른왕자'는 오는 30일 월요일 밤 10시 첫 방송된다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
오는 30일 첫 방송되는 TV CHOSUN 새 예능 '어른왕자'는 어른이지만 마음은 철없는 남자들이 사소한 꿈을 함께 이뤄가는 리얼 버라이어티다. 앞서 이경규가 '어른왕자'에서의 도전을 '라스트 댄스'라고 밝힌 데 이어 두 번째 멤버 최용수의 티저 영상이 공개됐다.
영상은 집안일을 도맡아 해온 최용수가 "난 좀 놀아야 돼"라고 외치는 장면으로 시작한다. 촬영을 계기로 집을 나갈 생각에 최용수는 "1박 2일이면 좋지. 2박 3일이면 환장하지"라며 들뜬 모습을 보였다. 외박이 꿈이라는 최용수의 선언에 가족들은 당황한 반응을 보였고, 최용수는 촬영장에서 "어디 좀 갈 데 없냐"고 묻거나 첫 단체 예능 촬영에 "너무 설렌다"며 즐거워했다.
앞서 최용수는 지난 6월 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해 since 2014'에 출연해 성적 부진으로 감독직에서 경질된 뒤 집에서 지내는 근황을 전한 바 있다. 당시 그는 자신을 '하우스 엔터' 대표라고 소개하며 세탁, 청소, 집안 관리, 아이들 등하원 라이딩을 담당하고 있다고 밝혔다. 또한 냉장고 속 음식도 자신의 것이 아닌 아이들 중심으로 바뀌며 집안 내 위상이 떨어졌다고 털어놨다.
집안일을 전담하던 '하우스 엔터' 대표 생활을 잠시 내려놓고 첫 고정 예능 멤버로 합류한 최용수가 '어른왕자'에서 어떤 모습을 보여줄지 관심이 모인다.
TV CHOSUN '어른왕자'는 오는 30일 월요일 밤 10시 첫 방송된다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
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