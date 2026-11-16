최용수가 첫 고정 리얼 버라이어티 예능에 도전한다./사진제공=TV조선

최용수가 첫 고정 리얼 버라이어티 예능에 도전한다./사진제공=TV조선

축구 감독 출신 최용수가 첫 고정 리얼 버라이어티 예능에 도전하며 외박에 대한 기대감을 나타냈다.오는 30일 첫 방송되는 TV CHOSUN 새 예능 '어른왕자'는 어른이지만 마음은 철없는 남자들이 사소한 꿈을 함께 이뤄가는 리얼 버라이어티다. 앞서 이경규가 '어른왕자'에서의 도전을 '라스트 댄스'라고 밝힌 데 이어 두 번째 멤버 최용수의 티저 영상이 공개됐다.영상은 집안일을 도맡아 해온 최용수가 "난 좀 놀아야 돼"라고 외치는 장면으로 시작한다. 촬영을 계기로 집을 나갈 생각에 최용수는 "1박 2일이면 좋지. 2박 3일이면 환장하지"라며 들뜬 모습을 보였다.외박이 꿈이라는 최용수의 선언에 가족들은 당황한 반응을 보였고, 최용수는 촬영장에서 "어디 좀 갈 데 없냐"고 묻거나 첫 단체 예능 촬영에 "너무 설렌다"며 즐거워했다.앞서 최용수는 지난 6월 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해 since 2014'에 출연해 성적 부진으로 감독직에서 경질된 뒤 집에서 지내는 근황을 전한 바 있다. 당시 그는 자신을 '하우스 엔터' 대표라고 소개하며 세탁, 청소, 집안 관리, 아이들 등하원 라이딩을 담당하고 있다고 밝혔다. 또한 냉장고 속 음식도 자신의 것이 아닌 아이들 중심으로 바뀌며 집안 내 위상이 떨어졌다고 털어놨다.집안일을 전담하던 '하우스 엔터' 대표 생활을 잠시 내려놓고 첫 고정 예능 멤버로 합류한 최용수가 '어른왕자'에서 어떤 모습을 보여줄지 관심이 모인다.TV CHOSUN '어른왕자'는 오는 30일 월요일 밤 10시 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr