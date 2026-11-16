김세정 / 사진=김세정 인스타그램 캡처

아이오아이 / 사진=김세정 인스타그램 캡처

그룹 아이오아이(I.O.I) 김세정이 데뷔 10주년을 맞아 멤버들과 함께 무대에 오른 소감을 전했다.김세정은 16일 자신의 SNS에 아이오아이 멤버들과 찍은 사진을 공개하며 "멤버들이 내 멤버라 너무 행복하고 고맙다"라고 적었다.그는 "덕분에 포기하지 않을 수 있었고, 덕분에 꿈같은 시간들을 즐길 수 있었다. 덕분에 올 한 해 정말 행복하게 잘 놀다 간다"라며 멤버들에게 고마움을 표현했다.이어 "함께의 힘을 다시금 알려준 멤버들, 정말 정말 사랑한다. 오래오래 함께 행복하자"라고 덧붙였다.이를 본 멤버 유연정은 "고생했다 언니 사랑해"라는 댓글을 남겼다. 김세정이 멤버들을 향한 애정을 드러내자 유연정도 화답한 것이다.함께 공개된 사진에는 시상식 트로피와 데뷔 10주년 기념 케이크를 들고 있는 아이오아이 멤버들의 모습이 담겼다. 분홍색으로 꾸며진 케이크에는 'I.O.I 10TH'라는 문구와 멤버들의 단체 사진이 장식돼 있었다. 멤버들은 케이크를 가운데 두고 나란히 서서 밝게 웃었다.아이오아이는 지난 14일 서울 고척스카이돔에서 열린 '2026 멜론뮤직어워드(MMA)'에 참석했다. 데뷔 10주년을 맞아 다시 뭉친 멤버들은 이날 무대를 선보였으며, 베스트 뮤직스타일 부문에서 수상했다.당시 김세정은 "이렇게 10년 만에 다 같이 한자리에 모여서 무대에 설 수 있었던 것만으로도 정말 영광이었다. 우리에겐 축복 같은 순간이었는데, 행복한 순간까지 선물해 주시고 이런 자리를 마련해 주셔서 감사하다. 앞으로의 행보도 기대해 달라"고 수상 소감을 밝혔다.아이오아이는 2016년 Mnet '프로듀스 101'을 통해 결성된 프로젝트 그룹이다. 2017년 활동을 종료한 뒤 올해 데뷔 10주년을 맞아 9인 체제로 재결합했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr