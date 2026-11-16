고수가 '틈만나면,'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

고수가 '틈만나면,'에 출연한다. / 사진제공=MBC

배우 고수가 '틈만나면,'에서 남다른 예능감을 선보인다.오는 17일 방송되는 SBS 예능 '틈만나면,'에서는 유재석, 유연석과 게스트 고수, 육성재가 경기 용인시 수지구를 찾는다.이날 고수는 탁구공 게임에 도전한다. 몇 차례 연습 끝에 네 사람의 호흡이 맞아떨어지자 고수는 "생각보다 너무 쉬운 거 아니에요? TV 볼 때는 '어어' 막 이러시던데"라며 자신감을 보인다. 이에 유재석과 유연석은 당황하는 모습을 보인다. 앞서 비슷한 발언을 했던 게스트들이 게임에 성공하지 못했기 때문.그러나 고수의 자신감은 오래가지 못한다. 그는 10초도 지나지 않아 "아닌가?"라고 말하더니 "압박 들어오니까 진짜 다르네요"라며 긴장한 모습을 보인다. 급기야 창문까지 열어젖히며 웃음을 자아낸다.고수는 게임 도중 제작진과 함께 "10, 9, 8"이라며 카운트다운을 외치기도 한다. 이에 유재석은 "고수야 우리가 더 쪼들려, 멈춰"라고 외치며 당황한다.게임이 끝난 뒤 고수는 "제가 쉽다고 한 건 시청자의 입장이었다. 너무 몰입했다"고 뒤늦게 해명한다. 이를 지켜본 유재석은 "'틈만나면,'에서 발견한 고수는 예능캐야"라며 그의 예능감을 인정한다.'틈만나면,'은 17일 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr