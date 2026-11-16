22기 정숙 SNS

22기 정숙 SNS

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대기업을 퇴사한 '나는 솔로' 20기 정숙이 명품 주얼리 매장을 방문해 럭셔리한 일상을 공개했다.20기 정숙은 최근 자신의 SNS에 "구찌 하이주얼리 컬렉션 보고 왔어요"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 정숙은 블랙 미니 원피스에 짙은 갈색 퍼 재킷을 걸친 채 고급스러운 분위기를 자아냈다. 여기에 검은색 스타킹과 금장 장식이 돋보이는 구두를 매치해 세련된 스타일링을 완성했다. 특히 다리를 꼰 채 앉아 늘씬한 각선미를 드러내 눈길을 끌었다.정숙의 옆에는 구찌 특유의 모노그램 패턴이 새겨진 미니 트렁크백이 놓여 있어 럭셔리한 분위기를 더했다. 긴 생머리와 앞머리로 청순한 매력을 강조한 정숙은 우아하면서도 도도한 분위기를 풍겼다.정숙은 "화려하고 아름다운 보석들이랑 시계들 직접 착용까지 해볼 수 있어서 너무 즐거웠다"며 "수십억 원대 주얼리들인데 사진에는 그 영롱함이 다 안 담긴다"고 감탄했다.이어 "전 언제쯤 이런 거 소장해 볼 수 있을까요"라며 "우선 현생 열심히 사는 걸로"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.한편 정숙은 ENA·SBS Plus 예능 '나는 SOLO' 20기에 출연해 얼굴을 알렸다. 방송 당시 솔직하고 거침없는 언행으로 화제를 모았으며, 이후에도 SNS를 통해 일상과 근황을 활발히 공유하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr