이현욱이 '문무'에서 활약하고 있다. / 사진=KBS

이현욱이 '문무'에서 활약하고 있다. / 사진=KBS

배우 이현욱이 KBS2 대하드라마 '문무'에서 김법민 역을 맡아 전쟁의 참상을 마주한 인물의 혼란과 고뇌를 그려내고 있다.지난 15일 방송된 '문무' 2회에서는 김법민(이현욱 분)이 삼국의 갈등 속에서 백성들의 비극을 목격하고 가족을 향한 애틋한 마음까지 보여주는 모습이 그려졌다.이날 김법민은 아버지 김춘추(김강우 분)와 함께 대야성으로 향하던 중 처참하게 훼손된 마을과 나무에 매달린 시신들을 발견했다. 가야와 백제, 신라의 지배를 거치며 살아온 백성들이 출신을 이유로 의심받고 희생되는 현실에 충격을 받았다. 특히 백제의 첩자로 몰려 처형된 이들의 사연을 접하며 전쟁으로 고통받는 백성들의 처지를 안타까워했다.이후 김법민은 어둠 속에서 김품석(김흥수 분)의 기습 공격을 받았다. 팽팽하게 칼을 겨누던 그는 죄 없는 백성들을 가두고 죽이려는 김품석의 행동을 질책했다. 백제를 향한 증오와 복수심에 사로잡힌 김품석에게는 "증오로 세운 성벽은 반드시 무너지기 마련"이라며 일침을 가했다.김법민이 김품석의 실체를 아버지 김춘추에게 알리지 않은 이유도 밝혀졌다. 동생 김고타소(강지우 분)의 부탁 때문이었다는 것. 김품석에게 경고를 건네는 모습에서는 동생을 아끼는 오라버니의 마음과 가족을 지키려는 책임감이 엿보였다.이현욱은 전쟁의 참혹한 현실 앞에서 흔들리는 김법민의 감정을 세밀하게 표현했다. 백성들의 죽음을 목격한 뒤 굳어진 표정과 말을 잇지 못하는 모습으로 충격을 전달했고 김품석과 대립하는 장면에서는 단호한 눈빛과 묵직한 대사 처리로 긴장감을 높였다.앞서 이현욱은 tvN·티빙 드라마 '원경'에서 태종 이방원 역을 맡아 권력을 둘러싼 갈등과 부부 사이의 복잡한 감정을 그려냈다. '원경'은 최고 시청률 6.6%를 기록하며 흥행에 성공했다. '원경'에 이어 '문무'까지 연이어 사극에 출연하게 된 이현욱이 앞으로 김법민의 변화를 어떻게 그려낼지 관심이 쏠린다.'문무'는 매주 토, 일요일 오후 9시 20분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr