송혜교가 20대 시절 남는 아쉬움을 고백했다. / 사진=텐아시아DB

송혜교가 20대 시절 남는 아쉬움을 고백했다. / 사진='뜬뜬' 유튜브 캡처

배우 송혜교가 20대 시절을 돌아보며 더 많은 작품을 남겨두지 못한 것에 대한 후회를 고백했다.최근 유튜브 채널 '뜬뜬'에는 '레트로는 핑계고'라는 제목의 영상이 게재됐다. 송혜교는 넷플릭스 신작 '천천히 강렬하게'에서 함께 호흡을 맞춘 배우 공유와 등장해 다양한 이야기를 나눴다.유재석이 송혜교의 20대 시절에 대해 "너무 바빴기 때문에 시간이 많이 없었겠다"고 말했다. 그러자 송혜교는 의외의 대답을 들려줬다. 그는 "생각보다 시간 많았다"며 요즘 후회하는 부분을 언급했다. 이어 "그때의 시간은 돌아오지 않는데 생각보다 내가 20대 때 작품을 많이 못 남겨 놨더라"고 말했다.송혜교는 "나름 혼자만의 어떤 기준이 있었는지 작품을 고를 때 좀 뭐가 많이 재었던 거 같다. 그러다 보니까 놓친 작품들도 많다"고 털어놨다. 그러면서 "'아 그때 좀 많이 남겨둘걸, 뭘 그렇게 재고 안 했을까'라는 후회가 조금 있다"라고 덧붙였다.20대 시절 일상에는 시간에 주로 무엇을 하고 놀았냐는 말에 송혜교는 미용실에 가서 머리를 한 뒤 카페에서 몇 시간씩 수다를 떨었던 소소한 일상을 언급했다. 이에 공유는 의외라는 반응을 보였다.송혜교는 평범한 일상이었지만 당시에는 촬영을 마치고 쉬고 싶은 마음이 컸다고 설명했다. 그는 "너무 피곤하고 '집 가면 바로 자야겠다' 그랬는데 막상 신이 끝나면 살아나는 거다"라고 회상했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr