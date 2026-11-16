SNL' MT 도중 벌어진 안영미의 실종 소동이 공개된다. /사진=텐아시아DB

SNL' MT 도중 벌어진 안영미의 실종 소동이 공개된다. /사진제공='비보티비'

배우 정상훈, 권혁수와 방송인 안영미가 'SNL' 시절 비하인드를 털어놓는다.16일 공개되는 웹예능 '개그맨들이 세 명 모이면? 시즌2'(이하 '개세모 시즌2') 6회에는 'SNL'을 통해 오랜 인연을 맺어온 정상훈, 안영미, 권혁수가 출연한다.이날 방송에서는 과거 'SNL' MT 도중 벌어진 안영미의 실종 소동이 공개된다. 정상훈은 당시 멤버들과 술자리를 갖던 중 안영미가 갑자기 사라져 한바탕 소동이 일었다고 밝힌다. 권혁수 역시 당시 상황을 떠올리며 농담을 보탠다.안영미는 현재 남편인 당시 남자친구와 전화 통화를 하던 중 "나는 사라질 거예요"라고 말한 뒤 무작정 시골길을 달렸던 일화를 전한다. 이로 인해 멤버들이 안영미를 찾아 사방으로 뛰어다니는 해프닝이 벌어졌다고.'SNL' 생방송 무대 뒷이야기도 이어진다. 안영미는 생방송 직전 제작진에게 화를 냈던 경험을 고백하고, 정상훈은 김준현이 방송 도중 갑자기 자리를 비웠던 돌발 상황을 언급한다. 권혁수 또한 대사를 잊어버린 위기를 선배들의 도움으로 넘겼던 일화를 전한다.권혁수의 즉석 연기도 펼쳐진다. 오랜 기간 'SNL'에서 활약한 권혁수는 "소품이 없으면 소품도 돼야 하니까 다 할 수 있다"며 돌, 바위, 조약돌을 표현하는 연기를 선보여 정상훈으로부터 "행위예술가 같다"는 반응을 얻는다.정상훈이 라디오 DJ를 맡아 눈물을 흘렸던 사연도 공개된다. 과거 안영미를 대신해 '두시의 데이트' 스페셜 DJ를 일주일간 맡았던 정상훈은 마지막 방송에서 눈물을 쏟았다고 밝히고, 안영미는 "일주일 하지 않았냐"며 황당해한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr