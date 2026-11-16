'대리수능'이 오는 23일 티빙에서 공개된다. / 사진제공=티빙

'대리수능'이 오는 23일 티빙에서 공개된다. / 사진제공=티빙

배우 배현성, 차강윤, 박윤호가 '대리수능'에서 위험한 거래로 얽힌 세 친구로 만난다. '취사병 전설이 되다', '로또 1등도 출근합니다' 등 다양한 소재의 작품을 선보여 온 티빙이 이번에는 수능을 소재로 한 범죄 스릴러를 선보인다.오는 23일 공개되는 티빙 오리지널 시리즈 '대리수능'은 인생이 걸린 단 하루, 각자의 결핍과 욕망이 충돌하며 돌이킬 수 없는 범죄로 치닫는 과정을 그린 범죄 스릴러다. '피라미드 게임'을 연출한 박소연 감독과 최수 작가가 의기투합했다.16일 공개된 촬영장 비하인드 사진에는 배현성, 차강윤, 박윤호의 모습이 담겼다. 세 사람은 극 중 갈등 관계에 놓인 인물들과 달리 촬영장에서는 어깨동무를 하고 웃거나 장난스러운 자세를 취하며 화기애애한 분위기를 보여줬다.배현성은 부족한 것 없는 금수저 모범생 남재엽 역을 맡았다. 남재엽은 완벽해 보이는 겉모습과 달리 인정받지 못한 결핍과 억눌린 욕망을 지닌 인물이다. 특히 전교 1등 강건태를 눈엣가시처럼 여기며 갈등을 빚는다.차강윤은 가난한 현실에서 벗어나 평범하게 살아가는 것이 꿈인 강건태를 연기한다. 강건태는 명문 자사고 정경고에서 자신의 실력만으로 전교 1등을 지켜온 저소득층 특별 장학생이다. 그러나 현실의 무게에 짓눌린 끝에 위험한 거래를 선택하면서 예상치 못한 상황에 놓인다.박윤호는 강건태를 동경하는 절친 주희동으로 분한다. 주희동은 강건태를 향한 동경과 질투 사이에서 갈등하는 인물로, 두 사람의 우정에 균열이 생기면서 변화를 맞는다. 세 친구의 서로 다른 욕망이 충돌하는 과정이 작품의 주요 관전 요소가 될 전망이다.박소연 감독은 "인물마다 서로 다른 욕망을 품고 있고, 그 욕망이 충돌하면서 이야기가 전개되기 때문에 무엇보다 그 감정의 흐름과 변화를 섬세하게 따라가려고 했다. 작은 표정이나 눈빛 하나도 놓치지 않고 화면에 담고 싶었다"고 설명했다.이어 "세 배우 역시 인물들이 실제로 존재하고 있다는 느낌이 들 정도로 각자의 캐릭터를 깊이 이해하고 몰입해 표현해줬다"며 "작품과 캐릭터에서 중요하게 가져가야 할 부분을 끝까지 놓치지 않으려는 모습이 늘 고마웠고 대견했다"고 칭찬했다.배현성은 "두 배우 모두 처음부터 살갑게 다가와 줘서 금방 친해졌고, 촬영하면서도 편하게 연기할 수 있었다"고 말했다. 차강윤은 "모두가 집중하지 않으면 누군가 다칠 수도 있는 현장에서 모든 친구들이 한마음 한뜻으로 집중해서 촬영을 잘 마쳤다"며 동료 배우들에 대한 신뢰를 나타냈다.박윤호 역시 "촬영 내내 정말 같이 학교에 다니는 친구들이 된 것 같은 기분이었다. 현장에서 시시콜콜한 일상적인 대화들을 하면서 시간을 많이 보냈다. 그래서인지 작품 속 정경고 3인방의 관계도 더 자연스럽게 만들어질 수 있었던 것 같다"고 전했다.'대리수능'은 오는 23일 티빙에서 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr