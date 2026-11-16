고수가 남다른 느긋함을 고백한다./사진제공=SBS

고수가 남다른 느긋함을 고백한다./사진제공=SBS

고수, 육성재가 세대를 아우르는 잘생긴 엉뚱 매력을 발산한다.오는 17일 방송되는 SBS 예능 '틈만나면,'에서는 ‘투유 MC’ 유재석, 유연석과 함께 ‘틈친구’(게스트) 배우 고수, 가수 겸 배우 육성재가 경기 용인시 수지구의 틈새 시간을 찾는다.이날 고수, 육성재는 상상 이상의 엉뚱미로 유재석, 유연석을 들었다 놨다 한다. 고수는 “저는 생각하는 데 시간이 많이 필요하다”라며 남다른 느긋함을 자진 고백한다. 심지어 육성재가 “실제로 선배님한테 식사하셨냐고 여쭤보면 답을 한참 하신다”라고 입증하자, 유재석은 “우리 게임은 빨리빨리 해야 돼”라며 걱정부터 앞선다. 그러자 고수는 승부욕만큼은 자신 있다고 어필한 것도 잠시, 시간제한의 부담감에 돌연 머리를 감싸 쥔다.육성재는 “제가 게임은 괜찮은데 승부욕이 없다”라는 뜻밖의 고백으로 또 한 번 유재석, 유연석을 뒤흔든다. 급기야 형들의 걱정스러운 눈빛에 육성재는 “이건 선물 드리는 거니까 열심히 할 거다”라며 급히 의욕을 끌어올린다.느긋함의 끝판왕인 고수가 반전 매력을 폭발시킨다. 고수는 특유의 느긋함도 잠시, 쏟아지는 도파민에 점점 업 된 텐션을 발휘한다. 심지어 고수는 게임 도중 “우리 너무 들떠 있는 것 같아”라며 혼자 들뜬 기색을 숨기지 못한다. 여기에 육성재가 불타는 승부욕까지 발휘하며 게임의 기세를 뒤흔든다. 육성재는 게임에 한껏 과몰입한 나머지 한 게임마다 온몸으로 아우성치더니, “내 데뷔 무대야”라며 비장한 각오까지 선언한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr