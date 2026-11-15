15일 방송되는 MBN '디스이즈 현무로드' 9회에서는 전현무, 이준, 강미나가 일본 오카야마현 구라시키로 여행을 떠나는 모습이 그려진다./ 사진=텐아시아 DB

15일 방송되는 MBN '디스이즈 현무로드' 9회에서는 전현무, 이준, 강미나가 일본 오카야마현 구라시키로 여행을 떠나는 모습이 그려진다./ 사진 제공=MBN ‘디스이즈 현무로드’

그룹 구구단 출신 배우 강미나가 한 달 만에 13kg을 감량했던 과거를 털어놓는다.15일 방송되는 MBN '디스이즈 현무로드' 9회에서는 전현무, 이준, 강미나가 일본 오카야마현 구라시키로 여행을 떠나는 모습이 그려진다.이날 세 사람은 33년 전통의 철판구이 전문점을 방문해 현지 특산물인 소고기 코스를 맛본다. 강미나가 음식에 만족하자 전현무는 과거 그의 인터뷰를 떠올린다.전현무는 "미나가 (예전에) '다이어트할 거예요'라고 했던 인터뷰가 떠오른다. 그때 되게 귀여웠다"고 말한다. 이에 강미나는 "그 이후로 약 13kg를 한 달 만에 감량했다"라며 당시 급하게 체중을 줄여야 했던 사정과 다이어트 방법을 공개한다. 이를 듣던 이준도 자신의 경험을 꺼낸다. 그는 "가죽만 멀쩡한 거지, 나도 겉만 멀쩡했던 것 같다"고 말하며 강미나의 이야기에 공감한다.강미나의 반전 주량도 공개된다. 식사를 마친 세 사람은 편의점에서 야식거리를 구매한 뒤 숙소로 돌아와 술자리를 갖는다. 전현무가 강미나에게 "술을 좋아하는 게 부모님 영향이냐"라고 묻자 강미나는 "사실 아빠랑 단둘이 20시간 동안 술을 마신 적도 있다"고 답한다. 아버지와 장시간 술자리를 가졌다는 뜻밖의 고백에 전현무와 이준도 놀란 반응을 보인다.앞서 편의점에서는 세 사람의 일본 현지 인지도가 드러나는 상황도 벌어진다. 직원이 이준에게 "배우시죠?"라고 묻더니 강미나까지 알아본 것. 그러나 전현무에게는 별다른 반응을 보이지 않는다. 이에 전현무는 "나만 못 알아보네. 난 국산용인가 보다. 날 (이준-강미나의) 매니저라고 생각하는 듯"이라며 씁쓸해한다.다음 날 세 사람은 데님 거리로 향한다. 각자 마음에 드는 옷을 골라 입어보지만 전현무와 이준은 기대했던 모습과 다른 핏에 당황한다. 결국 전현무는 "우리 뭔가 바보 같다"고 말하며 자신의 모습을 평가한다.한편 최근 배우 고경표가 음주운전 사고로 방송가에서 잇따라 편집 대상에 오르면서 예능 프로그램의 음주 관련 콘텐츠를 바라보는 시선에도 관심이 쏠린다.고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동에서 술에 취한 채 승용차를 운전하다작업 중이던 청소차와 충돌했다. 당시 혈중알코올농도는 면허취소 수준으로 확인됐다. 소속사는 음주운전 사실을 인정하고 사과했다.이후 MBC '놀면 뭐하니?', tvN '식스센스: B사이드', '놀라운 토요일' 등 고경표가 출연한 예능 프로그램들이 잇따라 편집에 나섰다. 음주운전으로 방송 출연까지 제동이 걸린 상황에서, 다른 예능에서는 여전히 장시간 술을 마신 경험을 '주당 면모'라는 이름으로 소개하고 있는 셈이다.물론 술을 오래 마신 경험을 이야기하는 것과 음주운전은 전혀 다른 문제다. 다만 20시간 동안 술을 마셨다는 일화를 놀라운 기록이나 반전 매력으로 내세우는 방식은 돌아볼 필요가 있다. 음주운전에는 단호하게 선을 긋는 방송가가 정작 과도한 음주 경험은 여전히 예능의 흥미로운 소재로 소비하고 있다는 점에서다.'디스이즈 현무로드'는 15일 오후 10시 30분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr