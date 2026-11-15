배우 김윤석이 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

배우 김윤석이 데뷔 39년 만에 첫 예능 나들이에 나서 팬들과의 일화를 공개했다. / 사진=tvN 방송 화면 캡처

배우 김윤석이 데뷔 39년 만에 첫 예능 나들이에 나서 팬들과의 일화를 공개했다. / 사진=tvN 방송 화면 캡처

배우 김윤석이 데뷔 39년 만에 첫 예능 나들이에 나서 팬들과의 일화를 공개했다. 평소 무대인사에서 팬들이 준비한 플래카드를 직접 읽어준다는 그는 "나보다 늙은 내 새끼" 등 재치 있는 문구를 소개하며 남다른 팬서비스를 보여줬다.지난 11일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 김윤석이 출연해 영화 '타짜', '추격자', '황해' 등 대표작의 비하인드부터 동료 배우들과의 인연, 평소 일상까지 다양한 이야기를 나눴다.김윤석은 첫 예능 출연을 준비하며 배우 최민식의 모습을 참고했다고 밝혔다. 작품에서 보여준 강렬한 이미지와 달리 실제 성격에 대해서는 "굉장히 게으른 편이고, 나사가 조금 풀려 있다"고 소개해 웃음을 안겼다. 김윤석은 영화 '타짜'에서 연기한 아귀 캐릭터에 대해서도 언급했다. 그는 "아귀는 젠틀맨이다"라는 해석을 바탕으로 인물을 구축했다고 설명했다. 도박의 끝에 기다리는 인간의 잔혹함을 표현하기 위해 고민했던 과정도 전했다.배우 송강호와의 오랜 인연도 소개했다. 연극 무대에서부터 친분을 이어온 두 사람은 2008년 청룡영화상에서 시상자와 수상자로 만났다. 당시 '추격자'로 남우주연상을 받은 김윤석은 "올해는 나의 해다"라는 수상 소감에 얽힌 일화를 떠올렸다. 시상자로 나선 송강호가 "올해는 이분의 해입니다"라고 소개했던 순간도 회상했다.팬들을 향한 애정도 전했다. 김윤석은 영화 무대인사에서 관객들이 준비한 플래카드를 가능한 한 직접 읽어주려고 한다고 밝혔다. 특히 "나보다 늙은 내 새끼", "따님, 아버님을 제게 주십시오" 등 팬들이 작성한 문구를 소개해 웃음을 자아냈다. 그는 팬들이 정성껏 준비한 만큼 그 마음에 보답하고 싶다는 생각을 전했다.평소 음악 서바이벌 프로그램을 즐겨 본다는 의외의 취향도 공개했다. 김윤석은 '슈퍼스타K' 시절부터 참가자들의 무대에 관심을 가졌다고 밝혔다. 특히 가수 서기의 팬이라고 고백하며 응원의 메시지를 남기기도 했다.김윤석은 데뷔 후 처음 출연한 예능에서 작품에 얽힌 뒷이야기뿐 아니라 팬들과의 일상도 공개했다. 스크린에서 강렬한 인물들을 주로 연기해 온 그가 작품 밖에서는 소탈한 면모를 보여주며 기존 이미지와 다른 모습을 선보였다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr