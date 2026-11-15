사진 = 이엘리야 인스타그램

사진 = 이엘리야 인스타그램

사진 = 이엘리야 인스타그램

사진 = 이엘리야 인스타그램

배우 이엘리야가 겨울 분위기가 물씬 풍기는 스타일링과 일상 사진으로 다채로운 매력을 드러냈다.이엘리야는 최근 자신의 인스타그램에 사진을 공개했다.공개된 사진 속 이엘리야는 풍성한 브라운 컬러의 털모자에 블랙 재킷을 매치한 채 마이크를 손에 쥐고 있다. 금빛 테두리 장식이 돋보이는 재킷과 길게 늘어뜨린 생머리가 세련된 분위기를 자아내며 은은한 눈매와 도톰한 입술이 어우러진 인형 같은 비주얼이 눈길을 끈다.이어진 사진에서 이엘리야는 싱크대 앞에 서서 초록색 포도송이를 손에 든 채 고개를 돌려 카메라를 바라보고 있다. 짙은 색상의 상의와 털모자로 편안한 스타일을 완성했으며, 살짝 미소 짓는 표정에서 자연스러운 매력이 묻어난다.또 다른 사진에서 이엘리야는 블랙 카디건에 짧은 플리츠스커트, 검은색 스타킹과 롱부츠를 착용해 늘씬한 실루엣을 드러냈다. 고개를 숙인 채 미소를 짓고 양손을 가볍게 들어 올린 포즈가 발랄한 분위기를 더하며 허리 아래까지 내려오는 긴 생머리가 청순한 매력을 강조한다.마지막 사진에서 이엘리야는 접시에 수북하게 담긴 청포도를 얼굴 가까이 가져가며 장난스러운 표정을 짓고 있다. 커다란 털모자 아래로 드러난 또렷한 이목구비와 포도를 향해 입술을 내민 모습이 사랑스러운 분위기를 자아낸다.한편 이엘리야는 올해 TV조선 '미스트롯4'에서 최종 TOP8에 오르며 배우에 이어 가수로서도 존재감을 드러냈다. 이후 MBC '전지적 참견 시점'에서는 소속사 없이 직접 스케줄을 관리하며 연기와 음악 활동, 고려대학교 대학원 학업을 병행하는 일상을 공개해 화제를 모았다. 특히 직접 작사와 작곡에 참여한 신곡을 준비 중이라는 사실도 알려져 관심을 모았다.이엘리야는 tvN 드라마 '세이렌' 등 연기 활동과 함께 음악 작업을 이어가며 다양한 분야에서 활약하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr