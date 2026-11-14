이재룡이 반성 없는 태도로 도마 위에 올랐다./사진=텐아시아DB

음주 사고 후 도주하고 추가로 술을 마신 혐의로 기소된 배우 이재룡이 양손을 주머니에 찔러 넣은 채 첫 재판에 출석했다. 반성하는 기색 없는 태도로 취재진 앞에 선 그는 법정에서도 이른바 '술타기'로 불리는 음주측정 방해 혐의를 전면 부인했다.서울중앙지법 형사10단독(이재욱 부장판사)은 지난 13일 오전 도로교통법상 사고 후 미조치 및 음주측정 방해 혐의로 불구속 기소된 이재룡의 첫 공판을 열었다.이날 검정 정장에 검정 마스크를 착용하고 서울중앙지법에 모습을 보인 이재룡은 양손을 바지 주머니에 넣은 채 걸어 들어왔다. "첫 공판인데 하실 말씀이 있느냐", "혐의를 인정하느냐"는 취재진의 질문에도 아무런 답을 하지 않고 묵묵부답으로 법정으로 향했다. 재판 출석 자리에서 주머니에 손을 찔러 넣은 모습을 두고 반성의 기미가 보이지 않는다는 지적이 일었다.공판에서 이재룡 측 변호인은 "사고 후 미조치 혐의는 인정하지만, 음주측정 방해 혐의는 부인한다"며 "음주 측정을 곤란하게 할 목적은 없었다"고 주장했다.앞서 이재룡은 지난 3월 6일 오후 11시께 서울 강남구 청담역 인근에서 차를 몰다 중앙분리대를 들이받고 아무런 조치 없이 현장을 떠난 혐의로 지난 8월 재판에 넘겨졌다. 그는 사고 직후 다른 술자리에 참석해 추가로 술을 마셨으며, 약 3시간 뒤 지인의 집에서 경찰에 검거됐다.이재룡은 당초 음주운전 사실을 부인하다가 경찰 조사에서 "소주 4잔을 마시고 운전했다. 중앙분리대를 살짝 스친 줄 알았다"고 진술을 번복했다. 다만 공소청은 사고 당시 이재룡의 혈중알코올농도가 처벌 기준인 0.03% 이상이었음이 명확히 입증되지 않았다고 보고 음주운전 혐의는 공소사실에서 제외했다. 대신 사고 후 추가 음주로 음주 측정을 방해했다고 판단해 이른바 '김호중 방지법'으로 신설된 도로교통법상 음주측정방해죄를 적용했다.재판부는 내년 3월 24일 다음 공판을 열고, 당시 이재룡과 술자리에 동석했던 인물과 사고 현장에 출동한 경찰을 상대로 증인 신문을 진행할 예정이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr